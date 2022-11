Kramarić: Navijač sam Messija, ali Brazil će biti svjetski prvak

Andrej Kramarić (31) jedva čeka početak Svjetskog nogometnog prvenstva. Napadač Hoffenheima našao se na širem popisu izbornika Zlatka Dalića za Mundijal, a trebao bi biti i među putnicima u Katar.

Novinar indijskog portala Sportskeeda upitao je Kramu tko će osvojiti Mundijal 20. prosinca, a on pomalo iznenadio odgovorom:

- Ako me pitate kao navijača, obožavatelj sam Lionela Messija, ali Brazil će ga osvojiti - rekao je hrvatski napadač.

Brazil (koeficijent 5,10) i Argentina (7,50) prva su dva favorita SP-a prema kladionicama, a Hrvatska tek jedanaesta (55). Neymara i društvo u skupini očekuju Srbija, Švicarska i Kamerun, a Messijevi će na noge Saudijskoj Arabiji, Meksiku i Poljskoj.

Ove sezone Andrej je zabio tri gola i dvaput asistirao u 12 nastupa, a njegov klub je osmi u Bundesligi s osam bodova zaostatka za vodećim Union Berlinom.

Klub iz Sinsheima najbolje dane proživljavao je pod sadašnjim trenerom Bayerna Julianom Nagelsmannom (35) od 2016. do 2019., a Kramarić sa sjetom govori o tom razdoblju:

Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme

- Riječi Juliana Nagelsmanna puno mi znače i bilo je zadovoljstvo igrati pod ovakvim trenerom. Prije nekoliko godina rekao sam da će on biti jedan od najboljih trenera svijeta. Bile su to nevjerojatne tri godine i puno sam naučio. On je mlad trener pa mislim i da je puno naučio od igrača. Bilo je to jako lijepo razdoblje - rekao je Kramarić i dodao:

- Pod njim smo imali najbolje rezultate u povijesti Hoffenheima, ponekad i dalje pričamo o njemu jer je imao potpuno drugačiji pogled na nogomet i trening. Za svaku situaciju u igri odmah je nudio rješenje što je stvarno teško za trenera. Postoji razlog zašto sam rekao da će on biti jedan od najboljih trenera na svijetu, nadam se da će osvojiti velike stvari. Ima još puno godina ispred sebe i bilo je zadovoljstvo učiti od njega.

