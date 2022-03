Kramarić: Pozicija? Uopće više ne želim pričati, neka izbornik slaže kako misli da je najbolje

Vrlo dobru predstavu protiv Slovenije pružio je Andrej Kramarić. Hrvatska je remizirala 1-1, ali osigurala 'drugi šešir' na Svjetskom prvenstvu čime je izbjegla neke snažne reprezentacije.

- Dobro, šteta ovog zadnjeg pogotka u zadnjoj minuti. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, nešto novo isprobali što je, praktički, Hrvatska rijetko kad u svojoj povijesti uopće igrala. Naravno, ovaj sistem zahtijeva trening, vježbanje, ali mislim da nije to jednostavna formacija. Dosta igrača igra to u klubovima. Bila je intenzivna dobra tekma, Slovenija se malo više zatvorila nego što je to bilo na Poljudu. Možda nismo imali toliko puno šansi, ali mislim da smo zaslužili pobjedu. Šteta što je pao taj iznenađujući gol u zadnjoj minuti, ali mislim da smo se pokazali u dobrom svjetlu.

Koliko za vas znači ovakav pogodak u ovakvoj utakmici?

- Ma ne mijenja ništa priču, sretan si kad ga zabiješ i na treningu, kako ne bi bio sretan kad ga zabijem u utakmici. Šteta rezultata, ali napokon smo se tu malo okupili da isprobamo nešto novo, da uvježbavamo, da se družimo, veselimo, da nema tog velikog pritiska. Mislim da smo tu kvalitetnih sedam, osam dana i nadam se da ćemo to ispuniti, zabaviti se i pripremiti za drugu utakmicu.

Je li za susret s Bugarskom pripremljena skroz druga momčad ili će se dalje probavati sve što ste do sada naučili?

- Sigurno da će biti analize, gdje smo griješili, što smo dobro radili, a što treba ponavljati. To će izbornik odlučiti, što će biti drugu utakmicu. Iskreno, još ne znamo ništa, to ćemo tek vidjeti. Nogomet je užitak igrati posebno na lijepim stadionima. Lijepo vrijeme, bit će to nešto posebno za Svjetsko prvenstvo. A ove godine će to biti na zimu. Bit će interesantno, mi ćemo dati sve od sebe. Kao i svaki trening, svaku utakmicu. Teško je predvidjeti što će biti protiv Bugarske, ali ako ćemo igrati kao na prijašnjim utakmicama, na prijašnjim razinama, mislim da se možemo nadati dobrom rezultatu.

- Kako se vama čini formacija 3-5-2?

- Osobno, ja već godinama u Hoffenheimu igram tu formaciju. Moram iskreno reći da sam čak više igrao lijevu 'osmicu', lijevog veznog nego što je to bila špica, ali naravno da je meni u špici, kada sam druga špica, super pozicija. Ja uopće više ne želim pričati o tome. Neka tu priču ostavimo za izbornika, neka on slaže kako misli da je najbolje.

Luka Modrić dobio je zadatak biti više golu, to jest on i Mateo Kovačić dobili su slobodu u kreaciji.

- Primarno je bilo fokus probati novu formaciju, vidjeti gdje smo trenutno, kako se snalazimo u novoj formaciji i što izbornik očekuje od nas. Mislim da je to bilo dosta dobro veći dio utakmice. Šteta na kraju za primljeni gol, bilo bi puno bolje da smo pobijedili, ali dobro. Prijateljska je utakmica. Vidjet ćemo što smo mogli bolje napraviti u tim zadnjim trenucima da ne primimo gol. Sve u svemu, mislim da je bila dobra utakmica za prvi put gdje igramo u novoj formaciji. Isto tako, Slovenci su nam otežali sa svojom igrom gdje su bili zgusnuti, dosta iza. Tako da nije bilo previše prostora. Ali kao što sam rekao, dobra utakmica. Čeka nas opet jedna u utorak.

Dosta ste bili, ili barem nešto manje nego što smo navikli, u kontaktu s loptom u toj formaciji. Koliko vam ona paše, koliko ste dobili dojam što možete u ovakvoj formaciji?

- Teško je govoriti nakon prve utakmice. Treba vidjeti hoćemo li nastaviti tu toj formaciji, ali naravno da treba probati sve taktičke varijante, sve formacije da vidimo da li nam odgovara ili ne. Možda nisam bio toliko u kontaktu s loptom jer kad imaš tri stopera, onda se očekuje da jedan od njih, ili dvojica, ulaze više u igru. Pa smo mi tražili naše prostore među linijama. Sve u svemu, nije toliko loše bilo. Mislim da možemo biti zadovoljni, ne prezadovoljni, ali za prvu utakmicu je OK. Treba isprobati sve.

Jeste li ikada igrali u toj formaciji?

- Igrao sam jednom u Realu protiv Atalante u Ligi prvaka. Ali smo igrali s dva zadnja vezna, tri stopera i dva visoka beka. I bilo je OK. Na kraju je tu izbornik, njegovi su radnici, oni će odlučiti što je najbolje, vidjeti što nam najviše odgovara i naravno da ćemo se tako postaviti i tako igrati. Nećemo ići protiv sebe i vidjeti da ako nam nešto ne odgovara, tvrdoglavo to gurati.

Poruka za navijače? Nije ih bilo previše, ali oni koji su tu bili, bili su naši.

- Nije ih bilo previše, ali razumljivo je. Dalek je put, prijateljska, sigurno će ih više biti na SP-u. Hvala onima koji su došli, bodrili su nas kao i uvijek. Bilo je lijep osjećaj igrati, falilo je navijača, ali dobro. Bitno da smo to odradili, da su svi utakmicu završili, hvala Bogu, neozlijeđeni i da se sada pripremimo za sljedeću.

