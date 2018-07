Kramarić u prvih 11?! Dalić je prelomio, igra s četiri napadača

Izbornik Zlatko Dalić je odlučio, igračima je navodno već priopćio sastav u kojem je i četvrti napadač, Andrej Kramarić. Van ide Marcelo Brozović i bit će to ultraofenzivna postava Hrvatske večeras u Sočiju, ista ona koja je pobijedila Nigeriju u prvom kolu.

To znači samo jedno: 'all in' taktiku, na sve ili ništa od prve minute, s četiri špice koje 39-godišnji Ignjaševič i ekipa neće moći držati ni lasom.

Ideja je stvoriti ogromne taktičke probleme Rusima jer Perišić, Mandžukić i na ovom SP-u pogotovo Rebić napast su sami po sebi. A kad im još pridodaš Kramarića, eto četvorke od koje se niti jedna momčad na ovom prvenstvu ne može obraniti.

Preopasni su jednostavno i sigurno će dobiti dobre lopte od Modrića i Rakitića, to je "1 kroz 1", no onda se otvara pitanje koliko ćeš primiti, mogu li Luka i Rakitić sami to pokriti u veznom redu? I koliko dugo?

Možemo li u tom sastavu riješiti utakmicu na vrijeme, kao protiv Nigerije, pa da onda uđe trkač Brozović, a jedan napadač ide van? Vjerujemo da možemo, a sličnog je mišljenja, čini se, i naš izbornik.

Kramarić je bio ključni čovjek povratka Hrvatske iz ponora u Kijevu, u prvoj Dalićevoj utakmici, gdje je Ukrajincima zabio dva gola. Odigrao je Andrej vrlo dobro prvu utakmicu protiv Nigerije u Kalinjingradu, gdje je bio starter, pa je s klupe ušao u utakmici protiv Argentine, umjesto ozlijeđenog Ante Rebića.

- Dok god pobjeđujemo, naravno da je i moja igra zadovoljavajuća. Naravno da mogu i moram bolje, puno bolje. Želim zabiti gol, no dok god ekipa dobiva, svi moramo biti sretni i uživati u nogometu - rekao je Kramarić za SN nakon utakmice protiv Islanda.

U toj utakmici, u kojoj je Dalić odmarao većinu prvotimaca, dobio je šansu u prvoj postavi i odigrao svih 90 minuta. Dobar je njegov doprinos bio u produžetku utakmice protiv Danske, gdje je brzinom stvarao probleme obrani naših protivnika u Nižnjem Novgorodu i zabio penal u raspucavanju. Krama, zabljesni i u Sočiju...

Očekivana postava Hrvatske protiv Rusije:

Subašić - Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinić - Rakitić, Modrić - Rebić, Kramarić, Perišić - Mandžukić

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.