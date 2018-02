Kramarić zabio treću utakmicu zaredom, Pjaci tek 15 minuta...

Pjacin Schalke je u Gelsenkirchenu pobijedio Hoffenheim Andreja Kramarića s 2:1, a Kramarić jez abio treće kolo zaredom.

Domaća momčad povela je u 11. minuti kada je nakon kornera i glavometa u šesnaestercu Hoffenheima najsnalažljiviji bio Thilo Kehrer. U 28. minuti povećanje vodstva Schalkeu nakon velike pogreške kapetana Vogta donosi Breel Embolo.

Hoffenheim je bolje otvorio drugo poluvrijeme, a Kramarićev udarac glavom u 53. minuti otišao je pored gola. Četiri minute kasnije Schalke je skoro došao i do trećeg gola. Burgstaller je pucao nakon kornera, ali je njegov udarac obranio Baumann.

U 74. minuti Kramarić je opet priprijetio, no njegov udarac bez većih problema brani Fahrmann. Nakon što nije ušao protiv Bayerna u Kupu, Marko Pjaca ušao je u 75. minuti.

Konačno, u 78. minuti Andrej Kramarić je okrunio svoju dobru igru i glavom zabio četvrti pogodak u posljednja tri kola. Ipak, Schalke je uspio sačuvati mrežu i upisati tri boda.

Hoffenheim je ovim porazom nastavio seriju lošijih rezultata, a Nagelsmannova momčad upisala je tek tri pobjede u posljednjih 15 utakmica. Trener Hoffenheima Julian Nagelsmann optužio je suca da ga je uvrijedio tijekom utakmice:

- Ne volim kad me se napada, a isto to sam rekao i sucu. Ne mogu vam reći što mi je točno rekao, to ćete morati pitati njega.

Pjaca je u dresu Schalkea odigrao pet utakmica, dvije započeo od prve minute, u tri je utakmice ulazio s klupe, a u dvije nije ulazio.