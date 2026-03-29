TOPNIK S KOSOVA

Kramarićev suigrač velika je želja Katalonaca: 'Moj najveći san je zaigrati za Barcelonu'

Piše Ivan Kužela,
Kramarićev suigrač velika je želja Katalonaca: 'Moj najveći san je zaigrati za Barcelonu'
Foto: Radovan Stoklasa

Barcelona traži zamjenu za Lewandowskog, a kosovski napadač Fisnik Asllani je prvi izbor. Kosovar sanja o Barceloni i katalonski div pokazuje interes za talentiranog napadača iz Hoffenheima

Barcelona planira pronaći zamjenu za Roberta Lewandowskog (37), a kao prvi izbor nameće se kosovarski napadač Fisnik Asllani (23). Nogometaš Hoffenheima i suigrač našeg Andreja Kramarića (34) vrijedi 30 milijuna eura i ugovor s njemačkim prvoligašem ima do 2029. godine.

U jednom intervjuu za medije 2025. godine izjavio je da bi htio zaigrati za Barcelonu.

- Moj najveći san oduvijek je bila Barcelona. Prvi dres koji sam nosio bio je Barcin i od tada želim igrati za njih. Odrastao sam gledajući legende poput Suareza, Neymara, Messija, Inieste, Xavija i Busquetsa. Oni su činili nevjerojatnu generaciju nogometaša. Moj krajnji cilj je igrati za Barcelonu i jednog dana ih predstavljati na nogometnom terenu.

Asllani je u Hoffenheim stigao 2020. godine bez odštete iz Union Berlina. Zadnje dvije sezone proveo je na posudbama u Austriji Beč i Elversbergu. Za Hoffenheim je odigrao 38 utakmica, zabio devet i asistirao za osam golova. Prošla sezona u drugoligašu Elversbergu vinula ga je u visine i zbog sjajnih igara vratio se u Hoffenheim; u 37 nastupa dao je 19 golova i podijelio 10 asistencija. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Slovakia v Kosovo
Foto: Radovan Stoklasa

Do sada je nastupao je za mlađe uzraste Kosova i Njemačke. Rođen je u Berlinu, ali odlučio je na seniorskoj razini predstavljati Kosovo; za njih je do sad odigrao 13 utakmica i zabio četiri gola.

Barcelona, bez obzira što ne igra konzistentno obranu ove sezone, okreće se ipak dovođenju napadača. Kao što je i legendarni Johan Cruijff rekao jednom prilikom: "Igrači koji se premišljaju igrati za Barcelonu, nemaju što tražiti u klubu". Asllani želi doći u Barcelonu, a katalonski div pokazao je interes za njegovo dovođenje što je dobitna kombinacija za oboje.

