'Kranjčar je igračina, gušt je bio igrat u reprezentaciji i Spursima s njim. Rivalstvo? Nije ga bilo...'

Luka Modrić (41) u velikom intervjuu koji je dao Slavenu Biliću u emisiji (Ne)uspjeh prvaka progovorio je o mnogim temama. Od onih najintimnijih vezanih uz obitelj pa sve do legende kako nije prošao probu u Hajduku… U tek trećini emitiranog intervjua ispričao je anegdote iz svlačionice dok je bio na posudbi u Zrinjskom, a u jednom emotivnom trenutku dotaknuo se i gubitka djeda kojeg su četnici ubili za vrijeme Domovinskog rata.

Ipak, pred kraj razgovora bivši izbornik koji mu je prvi dao veliku priliku u reprezentaciji na Europskom prvenstvu 2008. godine upitao ga je za rivalstvo njega i Nike Kranjčara. Niko je godinu dana stariji, a dok je Luka još uvijek bio na kaljenju u Zrinjskom i Interu, on je već bio projiciran kao najveća zvijezda Dinama, kluba u kojemu je njegov otac Cico bio apsolutna legenda.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Maksimiru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tada se činilo da Luka stalno stoji u sjeni Kranjčara, a onda je između Dinama i Nike puklo. Kako je sam ispričao, rezultati su bili loši, a i sam priznaje da nije bio u dobroj formi. Novine su ga kritizirale, a Nenad Gračan ga je javno prozvao, aludirajući na njegov odnos s ocem. Kasnije je stigla direktiva da svi igrači moraju imati smanjene plaće. Prije sastanka su mu suigrači šapnuli da samo treba reći da su plaće smanjene, a zapravo ne dirati ugovore.

Niko je, međutim, pred Ilijom Lončarevićem rekao da će prvi pristati na smanjenje, ali da to moraju učiniti svi, i igrači i oni koji dovode trenere i igrače. Kad je izašao pred novinare, rekao je da se ništa nije dogovorio jer nije želio da uzimaju onima s manjim plaćama, dok drugima ostavljaju. Klub je na to reagirao, pa je ubrzo završio na transfer listi i morao trenirati individualno dok ne pronađe novi klub. Hajduk se tada pojavio i napravio i dalje najveći transfer na relaciji Zagreb–Split do današnjeg dana.

Zagreb: Okupljanje i konferencija reprezentacije uo?i odlaska na pripreme | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Tada se rodilo rivalstvo, a sada je Modrić otklonio bilo kakve naznake da je ono ikada postojalo.

- Definitivno smo bili prijatelji. To se pokazalo kroz reprezentaciju i Tottenham. Van terena imamo poštovanje jedan prema drugome. Ma on je igračina, gušt je bilo igrati s njim. Taj period dok smo igrali skupa u reprezentaciji i Tottenhamu, a posebno u reprezentaciji, bio je veliki gušt. Vi ste pridonijeli tome da bude sjajna klima u momčadi, falilo je malo sportske sreće da budemo i uspješni, ali poslije je sve došlo na naplatu. Ljudi su stvarali rivalitet, ja Dinamo, on Hajduk, ali ja to nikad nisam gledao na takav način. Bio je gušt natjecati se protiv njega. Tako sam ja gledao naš odnos - rekao je Modrić.