Kranjčar otkrio kako je upoznao Modrića: Imao je smještaj kao izbjeglica. Luka je fenomen

Niko Kranjčar (41) i Luka Modrić (40) dijelili su svlačionicu u Tottenhamu i hrvatskoj reprezentaciji. Iako je među njima samo godinu dana razlike, Kranjčar se od nogometa oprostio 2018., dok Modrić još igra na visokoj razini. Prisjetio se Niko kako je upoznao Modrića.

- Ima to u njegovoj knjizi čak. Upoznali smo se kad je igrao u Zadru. Imali smo neki turnir sa Dinamom to jest ne turnir nego smo išli po Dalmaciji. Bili smo u Šibeniku, Solinu. Došli smo u Zadar i spavali smo kod roditelja iz ekipe Zadra - rekao je u podcastu kojeg je podijelio kanal Simposar Sarajevo i dodao:

- Mene je dopalo da spavam kod Luke i njegove obitelji, tada u smještaju koji je imao kao izbjeglica. Zapravo je to bilo naše upoznavanje i nekih zajedničkih nogometnih koraka. Tad je bila smješna slika, ja sam tada bio puno višlji i već razvijeniji od njega makar je samo godina dana razlike u godinama - rekao je Kranjčar kroz smijeh.

Zagreb: Kvalifikacije za SP 2014., Hrvatska - Srbija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kranjčar je biranim riječima govorio o Modrićevoj klasi.

- On je fenomen za kojeg mislim da ponestaju riječi za opisati. Toliko toga je osvojio. Najtrofejniji igrač najtrofejnijeg kluba na svijetu - kazao je.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Podsjetimo, Modrić je ranije na gostovanju kod Slavena Bilića u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" poručio da među njima nije bilo rivalstva.

- Definitivno smo bili prijatelji. To se pokazalo kroz reprezentaciju i Tottenham. Van terena imamo poštovanje jedan prema drugome. Ma on je igračina, gušt je bilo igrati s njim. Taj period dok smo igrali skupa u reprezentaciji i Tottenhamu, a posebno u reprezentaciji, bio je veliki gušt. Vi ste pridonijeli tome da bude sjajna klima u momčadi, falilo je malo sportske sreće da budemo i uspješni, ali poslije je sve došlo na naplatu - rekao je Modrić i dodao da je bio gušt natjecati se protiv Kranjčara dok su igrali za Dinamo i Hajduk.