Kranjčar otkrio kako je upoznao Modrića: Imao je smještaj kao izbjeglica. Luka je fenomen

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
2
Foto: igor kralj

Ima to u njegovoj knjizi čak. Upoznali smo se kad je igrao u Zadru. Imali smo neki turnir sa Dinamom to jest ne turnir nego smo išli po Dalmaciji. Bili smo u Šibeniku, Solinu. Došli smo u Zadar i spavali smo kod roditelja iz ekipe Zadra, kaže Kranjčar

Niko Kranjčar (41) i Luka Modrić (40) dijelili su svlačionicu u Tottenhamu i hrvatskoj reprezentaciji. Iako je među njima samo godinu dana razlike, Kranjčar se od nogometa oprostio 2018., dok Modrić još igra na visokoj razini. Prisjetio se Niko kako je upoznao Modrića.

Niko Kranjčar otkriva nevjerovatnu priču o tome kako se prvi put upoznao s Lukom Modrićem — detalj koji mnogi nikada nisu čuli. 👀 Cijelu epizodu pogledajte na YouTube kanalu Simposar Sarajevo. 🎙️

- Ima to u njegovoj knjizi čak. Upoznali smo se kad je igrao u Zadru. Imali smo neki turnir sa Dinamom to jest ne turnir nego smo išli po Dalmaciji. Bili smo u Šibeniku, Solinu. Došli smo u Zadar i spavali smo kod roditelja iz ekipe Zadra - rekao je u podcastu kojeg je podijelio kanal Simposar Sarajevo i dodao:

- Mene je dopalo da spavam kod Luke i njegove obitelji, tada u smještaju koji je imao kao izbjeglica. Zapravo je to bilo naše upoznavanje i nekih zajedničkih nogometnih koraka. Tad je bila smješna slika, ja sam tada bio puno višlji i već razvijeniji od njega makar je samo godina dana razlike u godinama - rekao je Kranjčar kroz smijeh. 

Zagreb: Kvalifikacije za SP 2014., Hrvatska - Srbija
Zagreb: Kvalifikacije za SP 2014., Hrvatska - Srbija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kranjčar je biranim riječima govorio o Modrićevoj klasi. 

- On je fenomen za kojeg mislim da ponestaju riječi za opisati. Toliko toga je osvojio. Najtrofejniji igrač najtrofejnijeg kluba na svijetu - kazao je. 

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Podsjetimo, Modrić je ranije na gostovanju kod Slavena Bilića u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" poručio da među njima nije bilo rivalstva. 

- Definitivno smo bili prijatelji. To se pokazalo kroz reprezentaciju i Tottenham. Van terena imamo poštovanje jedan prema drugome. Ma on je igračina, gušt je bilo igrati s njim. Taj period dok smo igrali skupa u reprezentaciji i Tottenhamu, a posebno u reprezentaciji, bio je veliki gušt. Vi ste pridonijeli tome da bude sjajna klima u momčadi, falilo je malo sportske sreće da budemo i uspješni, ali poslije je sve došlo na naplatu - rekao je Modrić i dodao da je bio gušt natjecati se protiv Kranjčara dok su igrali za Dinamo i Hajduk. 

Komentari 10
