Hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić promašio je kazneni udarac za moskovski CSKA u derbiju 20. kola ruskog nogometnog prvenstva u 0-2 (0-2) porazu na gostovanju kod gradskog rivala Lokomotiva.

Vlašić je u 73. minuti imao priliku smanjiti zaostatak svoje momčadi, no njegov udarac s bijele točke prohujao je preko grede.

Lokomotiv je do pobjede stigao golovima Liskovića (6) i Krychowiaka (41).

Vlašić je odigrao čitav susret za CSKA koji je ostao drugi sa 37 bodova, pet manje od vodećeg Zenita koji je ranije u subotu na svom terenu igrao 2-2 (0-1) protiv Rostova, dok je bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka odigrao čitav susret za Lokomotiv koji je sada šesti sa 31 bodom.

Dejan Lovren odigrao je čitav susret za Zenit koji je nadoknadio zaostatak od 0-1 protiv Rostova samo da bi u samoj završnici ispustio pobjedu iako je imao igrača više. Rostov je poveo golom Sowea (44), Zenit je preokrenuo autogolom Pojarkova (73-ag) i pogotkom Kuzjajeva (77), no Sowe (89) je svoim drugim golom osigurao bod Rostovu koji je sada peti sa 33 boda.

Prvi gol Halilovića za Birmingham

Nekad velika nada hrvatskog nogometa Alen Halilović napokon je došla do prvog gola u Engleskoj, i to odmah, lijepog i jako važnog. Njegov Birmingham gubio je od 44. minute i gola Charlieja Austina do 82. minute protiv Queens Park Rangersa pa ipak došao do domaće pobjede.

Prvo je Kristian Pedersen izjednačio, a ona je na scenu stupio bivši dinamovac i krasnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio donji desni kut. Skinuo je Alen dres, dobio dakako i žuti karton i pokazao majicu s likom bradatog gospodina i srca na kojemu se nazire šahovnica.

Birmingham se bori za ostanak i ovom je pobjedom pobjegao pet bodova 22-plasiranom Rotherhamu, prvom ispod crte ispadanja, ali uz dvije utakmice više.

Cityjeva 20. pobjeda u nizu

Nogometaši Manchester Cityja nastavili su svoj sjajni pobjednički niz ostvarivši 14. uzastopnu pobjedu u Premier ligi, a 20. u svim natjecanjima, svladavši na svom terenu West Ham United sa 2-1 (1-1) u susretu 26. kola.

City je poveo preko Rubena Diasa u 30. minuti koji je iskoristio odličan centaršut De Bruynea, da bi na 1-1 u 43. minuti poravnao Antonio koji je na manje od dva metra od gol-linije uspio u mrežu skrenuti slab udarac Lingarda koji bi otišao pored vratnice.

Da se pobjednički niz Cityja nastavi pobrinuo se još jedan branič Stones koji je u 68. minuti preciznim udarcem zatresao mrežu nakon povratne lopte Mahreza.

Vodeći City sada ima 62 boda, 13 više uz utakmicu više od drugog Manchester Uniteda i trećeg Leicester Cityja, dok je četvrti West Ham ostao na 45 bodova.

PSG bez problema

Nogometaši PSG-a probili su se na drugo mjesto ljestvice pobijedivši u dvoboju 27. kola Francuske lige u gostima "fenjeraša" Dijon s 4-0.

PSG je poveo već šestoj minuti golom Moisea Keana, a u 31. je Kylian Mbappe s "bijele točke" postigao svoj 17. , a u 61. minuti i 18. gol sezone, čime je prvi "topnik" Francuske. Konačan rezultat postavio je Danilo u 82. minuti.

Vodi Lille s 58 bodova, PSG ima 57 i utakmicu više, a treći je Lyon s 55 bodova.

Leipzig od 0-2 do 3-2

Nogometaši RB Leipziga svladali su u derbiju Bundeslige Borussiju M'gladbach s 3-2 iako su gubili s 0-2.

Hofmann (6pen) i Thuram (19) su doveli goste u vodstvvo, da bi Leipzig u drugom dijelu preokrenuo.

Nkunku (57), Poulsen (66) i Sørloth (90+3) donijeli su domaćinima pobjedu s kojom su opet na samo dva boda razlike u odnosu na vodeći Bayern. Borussia M'gladbach je osma s 33 boda. Dani Olmo igrao je svih 90 minuta