POHOD NA MUNDIJAL

Kreće 'akcija Češka i Gibraltar': Sve veseli povratak Gvardiola, ali brine status prvog golmana

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Napadači više nisu tako raspucani kao na početku sezone, ali Luka Modrić u mnogo je boljoj formi nego prošle godine. Ipak, Gvardiol će donijeti dodatnu sigurnost na lijevi bok...

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se okuplja u Zagrebu i počinje završni pohod na Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Zlatka Dalića prvo će 9. listopada gostovati kod Češke (u Pragu) pa tri dana kasnije u Varaždinu dočekati Gibraltar. I svi se nadamo kako ćemo već za tjedan dana slaviti novi plasman na veliko natjecanje.

"Vatreni" su s četiri uvodne pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo napravili velik korak prema Mundijalu, sad to sve treba potvrditi u listopadu. A kakva je situacija s našim reprezentativcima? Rekli bismo tako-tako. Nije (još) zabrinjavajuće, ali izbornik se ne može ni veseliti vrhunskoj formi većine svojih nogometaša.

U reprezentaciju se nakon ozljede konačno vraća Joško Gvardiol i to će biti velik dobitak za zadnju liniju "vatrenih". Standardni branič Manchester Cityja u ovim je kvalifikacijama odigrao tek jednu utakmicu, na terenu je bio svih 90 minuta u visokoj pobjedi (5-1) nad Češkom. Lider naše obrane opet je u dobroj formi, bit će veliko Dalićevo pojačanje za listopad.

I dalje najviše brine situacija s Dominikom Livakovićem. Hrvatski golman još je na "ledu" u Gironi, Livaković tako od prošle reprezentativne akcije nije sakupio niti jednu minutu. I to u nadolazećem periodu može postati velik problem "vatrenih". OK, Livaković će i u listopadu biti sigurna jedinica, ali nešto se u budućnosti mora promijeniti.

U posljednjih mjesec dana malo su se "ugasili" i hrvatski napadači. Budimir i Kramarić od prošle reprezentativne akcije zabili su tek jedanput, Perišić nijedanput, a raspucan nije ni Ivanović.

