Napokon kreće! Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se ovaj utorak u Zagrebu na početku priprema za Europsko prvenstvo gdje će se, nadamo se, zadržati do 11. srpnja i finala na Wembleyu, na kojem 13. lipnja otvaramo Euro protiv starih znanaca Engleza.

Izbornik Zlatko Dalić dao je nekoliko dodatnih dana slobodno nekolicini igrača koji su prošli vikend imali obveze u klubovima pa mu na raspolaganju neće biti kompletna momčad od 26 igrača. Okupit će se samo njih 11 koji sa stručnim stožerom u popodnevnim satima kreću u Rovinj.

U petak dolazi većina, svi osim finalista Lige prvaka Matea Kovačića koji se priključuje u ponedjeljak.

Trojac koji je u U-21 reprezentaciji, koja se također okuplja ovaj utorak - Joško Gvardiol, Domagoj Bradarić i Luka Ivanušec - pridružit će se najkasnije 4. lipnja, nakon eventualnog polufinala Eura u Sloveniji (četvrtfinale sa Španjolcima je u ponedjeljak).

Ovaj utorak u 11 sati, Dalić je u HNS-ovu sjedištu u zagrebačkom hotelu Doubletree by Hilton održao konferenciju za medije.

Kako ćemo igrati?

- Nećemo puno mijenjati, držat ćemo se našeg sistema 4-2-3-1 ili 4-1-4-1. Tu puno ovisimo o Bruni Petkoviću u špici. Druga verzija je 4-3-1-2 s dvije polušpice. Mislim da je nama najprirodnija opcija što smo igrali u Rusiji i što smo igrali većinom u Ligi nacija i kvalifikacijama. Imat ćemo dvije pripremne utakmice na kojima ćemo to isprobati, Belgija je glavni test.

Što brine izbornika?

- Osvojili smo puno trofeja, liga i kupova. Imali smo puno raspoloženih igrača i strijelaca pa me veseli stanje. Brine me ozljeda Ante Rebića, nije trenirao zadnjih četiri, pet dana. Po njemu je sve dobro, ali uvijek mu se prije reprezentacije dogodi sitni peh pa moramo biti oprezni. Vesele me dobre igre pa nemam razloga biti zadovoljan. Poželit ću im da budemo spremni i da krenemo s ozbiljnim radom u petak.

Tko će na desno krilo?

- Ne možemo napraviti idealno, da svatko igra ono što igra u klubu. Svaki klub igra drugačije, a mi moramo složiti što je za nas najbolje i najkvalitetnije. Neće tu biti problem, ali igrat će netko komu ta pozicija nije najprirodnija. Na SP-u je tu igrao Ante Rebić, tu su Brekalo, Perišić, Ivanušec... Naći ćemo rješenje i neće biti problema.

Sezona je bila jako duga?

- Sigurno će biti mali problem. Pogotovo je to za one koji su igrali u vrhunskim klubovima i igrali svaka tri dana. Oni su premoreni i moramo biti pažljivi, raditi po osjećaju i stanju. Nema plana koji će biti striktno proveden, nego ćemo ići dan po dan. Nije im lako, veliki su bili stresovi i zahtjevi, ali moramo se osvježiti kroz pripreme, resetirati i raditi na taktičkom planu. Ne mogu napraviti fizičku pripremu niti imam od toga koristi. Treba se zaliječiti i raditi taktiku.

- Mogu odmah reći "dat ćemo sve od sebe, želja, poginut ćemo na terenu", ali to neće biti dovoljno. Ako Hrvatska bude kao u Ligi nacija, ako ne bude bolja, kvalitetnija, odgovornija, neće napraviti rezultat - rekao je.

Kako riješiti problem s obranom prekida?

- To je kroničan problem koji već dugo traje, možemo mi to vježbati cijeli trening, ali ako igrač nema tu odgovornost da zapne... Tu svaki igrač mora preuzeti dio odgovornosti. Sada ćemo malo stajati u zoni, prije smo išli čovjek na čovjeka.

Tko skautira protivnike?

- Engleze prate Jerkan i Mark, a Vukojević prati Češku. Imat ćemo sigurno dobar skauting. Engleska je po meni jedan od najvećih kandidata da bude svjetski prvak. Njih sedam igra finale Lige prvaka u subotu, a mlada su momčad. Česi imaju puno igrača iz svoje lige, dugo su bili u europskim natjecanjima, i Škoti koji su domaćini. Ali znamo svoj cilj, a to je proći grupu.

Kakva je atmosfera?

- Zajedništvo i rezultat nosi atmosferu, ono što je jako važno. Još nismo tim, fali nam zajedničkih treninga, i na tome ćemo raditi. Svakom ću od igrača kroz sastanke ukazati na čemu bismo trebali raditi. Moramo gledati reprezentaciju, nije ovo klub, gdje imaš ugovor. Ne smije se događati neposlušnost, nedisciplina. Imali smo prije SP-a igrače iz Reala, Bayerna, Barcelone, Juventusa. A sad su tu ipak ruska i turska liga... Ali ne odustajemo.

Jesmo li najveće žrtve odgode Eura?

- Možda smo opterećeni, godine su tu, ali su i mlađi igrači dobili godinu više. Dinamo je kroz prvenstvo razvio neke igrače i postao bolji. Ne vidim tu problem, kako drugima tako i nama.

Finale Lige prvaka?

- Sigurno je City favorit. Toliko su toga uložili u zadnjih šest godina, Guardiola je tu slagao momčad za osvajanje Lige prvaka. Ali Chelsea igra dobro, ima i Engleze u bitnoj ulozi. Nadam se da će Mateo igrati i zbog njega navijam za Chelsea. Ali sedam igrača Engleske igra u finalu Lige prvaka, a naš jedan. Bit će dobra utakmica sigurno.

Poruka navijačima?

- Fale nam jako puno. Nogomet nema smisla bez navijača, to je previše. Nadam se da će stadioni biti barem napola puni, da će moći doći. Ali kad pogledate uvjete, troškove, izolaciju, put, kartu... Teško je očekivati da će moći doći. Falit će nam, velika su nam podrška i nogomet se igra zbog navijača. Daj Bože da ih bude na svakoj utakmici. Tko ne bi htio biti na Wembleyu protiv Engleske, sigurno prava utakmica. Ali vjerujem da će biti sve OK. Navijači nam puno fale i nadam se da će doći.

Hrvatska će u Rovinju ostati do ponedjeljka. U utorak je u Velikoj Gorici čeka prva pripremna utakmica protiv Armenije, kad je zadnji rok za slanje konačnog popisa od 26 igrača Uefi, a onda i put za Bruxelles na generalku protiv Belgije 6. lipnja.

