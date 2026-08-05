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Kreće Mladen Ramljak, velikani na Maksimiru: Evo tko, kad i gdje igra, gdje gledati prijenos

Piše Josip Tolić,
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Kreće Mladen Ramljak, velikani na Maksimiru: Evo tko, kad i gdje igra, gdje gledati prijenos
Zagreb: Finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak, Dinamo - Bologna | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ramljak stiže u Maksimir: Dinamo lovi titulu protiv Juventusa i Benfice, a nakon 13 godina vraća se i Hajduk!

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Jaki međunarodni turnir Mladen Ramljak i ovoga se kolovoza igra na terenima kraj stadiona u Maksimiru, 23. put, a možda i posljednji prije njegova rušenja. Od četvrtka do nedjelje ugostit će ponajbolje europske škole nogometa, a nakon 13 godina vraća se i Hajduk.

U skupini A Dinamo će odmjeriti snage s Club Bruggeom, Juventusom i Benficom, a skupini B s Hajdukom su Ajax, Athletic Bilbao i Bologna. Utakmice se igraju na terenima Cico Kranjčar i Luka Modrić (tri i četiri), po dvije utakmice u jutarnjem (od 9 i 10.45) i popodnevnom terminu (17.30 i 19.15).

Ulaz na sve utakmice je slobodan, a prijenosi su dostupni na platformi Dinamo Plus.

Mladen Ramljak 2026., raspored utakmica

Četvrtak, 6. kolovoza

Ajax - Athletic Bilbao (9 sati, teren br. 4)
Hajduk - Bologna (10.45, teren br. 4)
Club Brugge - Benfica (17.30, teren br. 3)
Dinamo - Juventus (19.15, teren br. 3)

Petak, 7. kolovoza

Athletic Bilbao - Bologna (9 sati, teren br. 4)
Hajduk - Ajax (10.45, teren br. 4)
Benfica - Juventus (17.30, teren br. 3)
Dinamo - Club Brugge (19.15, teren br. 3)

Subota, 8. kolovoza

Ajax - Bologna (9 sati, teren br. 4)
Hajduk - Athletic Bilbao (10.45, teren br. 4)
Dinamo - Benfica (17.30, teren br. 3)
Juventus - Club Brugge (19.15, teren br. 3)

Nedjelja, 9. kolovoza

4A - 4B, za 7. mjesto (8.30, teren br. 4)
3A - 3B, za 5. mjesto (8.30, teren br. 3)
2A - 2B, za 3. mjesto (10.15, teren br. 4)
1A - 1B, finale (18.30, teren br. 3)
zatvaranje turnira i proglašenje (20.15)

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