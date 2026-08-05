Kreće Mladen Ramljak, velikani na Maksimiru: Evo tko, kad i gdje igra, gdje gledati prijenos

Jaki međunarodni turnir Mladen Ramljak i ovoga se kolovoza igra na terenima kraj stadiona u Maksimiru, 23. put, a možda i posljednji prije njegova rušenja. Od četvrtka do nedjelje ugostit će ponajbolje europske škole nogometa, a nakon 13 godina vraća se i Hajduk.

U skupini A Dinamo će odmjeriti snage s Club Bruggeom, Juventusom i Benficom, a skupini B s Hajdukom su Ajax, Athletic Bilbao i Bologna. Utakmice se igraju na terenima Cico Kranjčar i Luka Modrić (tri i četiri), po dvije utakmice u jutarnjem (od 9 i 10.45) i popodnevnom terminu (17.30 i 19.15).

Stiže nam #Ramljak26! ⚽️🏆



Sljedećeg tjedna, od 6. do 9. kolovoza, očekuje na XXIII. izdanje kultnog turnira Mladen Ramljak koje će i ove godine okupiti najveće talente iz nekih od najboljih nogometnih akademija u Europi!



Na turniru će nastupiti 8️⃣ klubova iz 6️⃣ zemalja: Club… pic.twitter.com/oNlo4pMiOR — GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 2, 2026

Ulaz na sve utakmice je slobodan, a prijenosi su dostupni na platformi Dinamo Plus.

Mladen Ramljak 2026., raspored utakmica

Četvrtak, 6. kolovoza

Ajax - Athletic Bilbao (9 sati, teren br. 4)

Hajduk - Bologna (10.45, teren br. 4)

Club Brugge - Benfica (17.30, teren br. 3)

Dinamo - Juventus (19.15, teren br. 3)

Petak, 7. kolovoza

Athletic Bilbao - Bologna (9 sati, teren br. 4)

Hajduk - Ajax (10.45, teren br. 4)

Benfica - Juventus (17.30, teren br. 3)

Dinamo - Club Brugge (19.15, teren br. 3)

Subota, 8. kolovoza

Ajax - Bologna (9 sati, teren br. 4)

Hajduk - Athletic Bilbao (10.45, teren br. 4)

Dinamo - Benfica (17.30, teren br. 3)

Juventus - Club Brugge (19.15, teren br. 3)

Nedjelja, 9. kolovoza

4A - 4B, za 7. mjesto (8.30, teren br. 4)

3A - 3B, za 5. mjesto (8.30, teren br. 3)

2A - 2B, za 3. mjesto (10.15, teren br. 4)

1A - 1B, finale (18.30, teren br. 3)

zatvaranje turnira i proglašenje (20.15)