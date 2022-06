Kreće pakleno ljeto: Tucak je odabrao 13 igrača za SP...

Dok se većina hrvatskih sportaša odmara i uživa u zrakama sunca na plaži, hrvatske vaterpoliste očekuje pakleno ljeto. U samo dva mjeseca odigrat će Svjetsko i Europsko prvenstvo, a izbornik Ivica Tucak odabrao je 13 igrača koji će predstavljati Barakude na SP-u u Mađarskoj.

U odnosu na Olimpijske igre, Hrvatska se u potpunosti redizajnirala. Nema više kapetana Andre Bušlje, Mare Jokovića, Xavija Garcije, Luke Lončara, Paula Obradovića. Uz već iskusne reprezentativce poput Josipa Vrlića, Lorena Fatovića, Marka Bijača i Luke Bukića, tu su nove mlade snage koji bi jednoga dana trebali biti nositelji ove reprezentacije. Pa zašto ne već i u Budimpešti? Jako puno igrača će prvi put predstavljati Hrvatsku na velikom natjecanju. Bit će to strašno naporno i iscrpljujuće ljeto za naše reprezentativce.

Svjetsko prvenstvo održat će se u Mađarskoj od 18. lipnja do 3. srpnja, s time da vaterpolski dio prvenstva počinje 21. lipnja. Barakude će generalku uoči prvenstva imati u utorak protiv svjetskih prvaka Talijana u Puli.

- Izrazio bih zahvalnost gradu Puli i svima koji su nam omogućili da se ovdje osjećamo sjajno i dobijemo odlične uvjete za rad. Pulu smo odabrali zbog predivnog bazena, kao i zbog toga što kao sparing partnera imamo Italiju, najoptimalnijeg protivnika u ovoj fazi priprema. Odradili smo odlične pripreme tijekom kojih je već odigrana jedna prijateljska utakmica protiv Italije te nas sutra ovdje u Puli očekuje drugi ogled. Naravno da rezultat te utakmice nije primaran. Bitno je da smo odradili sve što smo mogli u ovom kratkom periodu koliko su pripreme trajale. Vjerujem da ćemo spremni dočekati početak Svjetskog prvenstva te prvu utakmicu protiv aktualnih olimpijskih viceprvaka, reprezentacije Grčke 21. lipnja – najavio je Ivica Tucak, izbornik reprezentacije.

Tucak je predstavio i trinaest odabranih Barakuda koji će nastupiti pod hrvatskim barjakom na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

To su: VRATARI: Marko Bijač, Toni Popadić, CENTRI: Ivan Krapić (kapetan momčadi), Josip Vrlić, BRANIČI: Marko Žuvela, Rino Burić, NAPADAČI: Luka Bukić, Loren Fatović, Ante Vukičević, Konstantin Harkov, Jerko Marinić Kragić, Franko Lazić, Andrija Bašić.

Zamjenski igrači su: Lovro Paparić – centar, Ivan Domagoj Zović – napadač.

Ivan Marcelić i Hrvoje Benić će zbog ozljede propustiti prvenstvo što je veliki udarac za ovu mladu reprezentaciju.

- Bitno je da se ti mladi momci kojima je ovo prvo veliko natjecanje čim bolje uklope, daju svoj doprinos i izvuku najbolje iz sebe. Mi stariji smo ovdje da im pomognemo u tome. Jedino tako možemo doći do željenog rezultata. Zna se dobro koji su naši ciljevi. Ciljevi hrvatske reprezentacije su uvijek najviši, a to je borba za medalje. Obećavat neke medalje bilo bi dosta neozbiljno, sve što obećati jest da ćemo u svakoj sekundi utakmice dati sve od sebe i pružiti svoj maksimum od početka do kraja - rekao je kapetan reprezentacije Ivan Krapić. Barakude će prvi dio natjecanja igrati u mađarskom gradu Debrecenu, gdje će se nadmetati reprezentacije skupine B.

U skupini u Debrecenu će Hrvatska igrati protiv:

Grčka - Hrvatska (21. lipnja - 19.30 sati)

Hrvatska - Njemačke (23. lipnja - 18.00)

Japan – Hrvatska (25. lipnja - 18.00 sati).

Podsjetimo, nakon Budimpešte, reprezentativci će dobiti kratak odmor, ali odmah potom kreću pripreme za EP koji se od 27. kolovoza do 10. rujna igra u Splitu.

Najčitaniji članci