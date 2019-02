Kreće prodaja karata Dinamo - Plzen, bit se redovi navijača...

Proljeće se vratilo u Maksimir, od četvrtka možete kupiti ulaznice za povijesnu utakmicu Dinama u Europskoj ligi.

Nakon 49 godina čekanja, navijači Dinama napokon će uživati u europskoj utakmici u veljači. Modri na Valentinovo, 14. veljače putuju na gostovanje u Češku kod Viktorije Plzen, a tjedan dana kasnije ih čeka uzvrat.

Utakmica na Maksimiru igra se 21. veljače od 18:55 sati, a dva tjedna uoči susreta počinje i prodaja ulaznica. U pretprodaji je njihova cijena niža nego na dan utakmice, a mogu se kupiti na Ticket pointu u Zagrebu ili online (u tom slučaju dovoljno je isprintati kupljenu ulaznicu, nije ju potrebno preuzeti na stadionu).

Ticket point se otvara u 11 sati i radi do 19 sati svaki dan, uključujući i nedjelju. Već prvi dan prodaje ulaznica očekuju se redovi, jer svi navijači žele do vrijednog listića. Uživo ćemo se javiti s Maksimira nešto prije 11 sati.

Cijene ulaznica u pretprodaji (7.2.-20.2.):

Tribina sjever dolje 100kn

Tribina sjever gore 100kn

Tribina istok 150kn

Tribina zapad dolje 200kn

Tribina zapad gore 150kn

Cijene ulaznica na dan utakmice (21.2.)

Tribina sjever dolje 150kn

Tribina sjever gore 150kn

Tribina istok 200kn

Tribina zapad dolje 300kn

Tribina zapad gore 200kn

Kada se mogu kupiti ulaznice?

Karte u pretprodaji mogu se kupiti na Ticket pointu svaki dan do srijede, 20.2. od 11 do 19 sati. Na dan utakmice, ticket point će raditi od 10 sati pa sve do kraja prvog poluvremena (do 19:40 sati).

Preduvjet za kupovinu ulaznica za sve će navijače biti predočenje važećeg osobnog dokumenta, a sve su ulaznice personalizirane. Navijači Dinama koji su u invalidskim kolicima moraju se prijaviti za rezervaciju ulaznica ako susret žele pratiti s podesta ispod zapadne tribine. To mogu napraviti od ponedjeljka, 11. veljače.

Na dan utakmice, Maksimir će se otvoriti u 16:55 sati.