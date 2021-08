U Maksimiru baš nikada nema mira. Zagrepčani se posljednjih dana pripremaju za uzvratnu utakmicu playoff faze Lige prvaka protiv Šerifa, a u Dinamu se pojavio "slučaj Jakić". Ponajbolji igrač Dinama ove sezone propustit će dvoboj s Moldavcima zbog ozljede gležnja. Istina, Dinamova "šestica" doista je ozlijeđena, Jakića muči gležanj, no ide priča kako se 24-godišnji veznjak sve više nada inozemnom transferu.

Kristijan Jakić prilično je marljiv i radišan tip, dečko koji je prije nešto više od mjesec dana čelnicima kluba pričao kako "bi mogao do kraja karijere igrati u Dinamu". No, tada na njegovom stolu nije bilo inozemnih ponuda, a Sportske novosti donose kako ga sada želi Eintracht Frankfurt. Do kraja ljetnog prijelaznog roka ostalo je još samo tjedan dana, vidjet ćemo što će se u tom periodu događati s Jakićem.

Ozljeda gležnja sigurno je ozbiljnije naravi, Jakić nije "papak", niti igrač koji voli propuštati utakmice, ali čudi što ga posljednjih dana nema na treninzima. Pa čak niti s onom skupinom ozlijeđenih igrača. Neki kažu kako je šokirao Krznara i - odbio trenirati, a teško je znati je li to doista zbog ozljede ili pak transfera. OK, ozljedu gležnja možda i liječi u klupskoj ambulanti, no u svakom slučaju Damir Krznar je neočekivano izgubio jednu snažnu kariku za dvoboj sa Šerifom. I sada je u velikim problemima.

U Dinamu će sljedećih dana nekako morati objasniti "slučaj Jakić"; trener i sportski direktor (Damir Krznar), sam igrač ili netko iz vrhuške kluba moraju objasniti što se to događalo proteklih dana, zašto je Jakić odbio trenirati dva dana prije utakmice sa Šerifom. Jedne od najvažnijih utakmica sezone za "modre", dvoboja koji u Maksimir može donijeti 20-ak milijuna eura. Je li riječ samo o "šumu u komunikaciji" ili se u Maksimirskoj 128 zaista nešto čudno događa?

Trener Dinama proteklih je dana već pripremao momčad "bez Jakića", Krznar sa svojim stožerom vrti ideje na koji način šokirati Šerif. Svlačionica Dinama i dalje je ujedinjena, sa "zdravim Jakićem" ne bi ni bilo ovakvih problema, on bi bio na terenu. "Modri" sutra svim silama kreću po veliki rezultatski preokret, po pobjedu nad Šerifom i plasman u Ligu prvaka.