PAD FORME

Kriza Brune Petkovića u Turskoj: 'Izgleda kao beznadan slučaj'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Kriza Brune Petkovića u Turskoj: 'Izgleda kao beznadan slučaj'
Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Dinamo i Varaždin | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bruno Petković je pod kritikama zbog loših igara u turskom Kocaelisporu. Navijači tvrde da koči momčad te kako klub zabija više bez njega, a on nakon ozljede izgleda bez energije i bespomoćno ne terenu

Admiral

Bruno Petković (31) ne proživljava najbolje razdoblje u turskom Kocaelisporu. Hrvatski napadač na meti je kritika navijača turskog prvoligaša koji je trenutačno osma ekipa u prvenstvu s 30 bodova nakon 23 kola. Za klub je odigrao 19 utakmica, zabio šest golova i podijelio jednu asistenciju, a pojedini navijači na društvenim mrežama smatraju da on koči momčad nakon poraza od Rizespora (2-0) u petak.

Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac 01:25
Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

- Razvoj ove momčadi najviše koči Bruno Petković. Nema energije, vuče se po terenu i izgleda kao beznadan slučaj. Klub mu daje izdašnu plaću koju do sada nije opravdao. Statistika govori za sebe; više golova Kocaelispor daje bez njega u igri.

Kocaelispor je s Petkovićem na terenu zabio 16 golova u 19 utakmica, što je 0,84 golova po utakmici. Bez hrvatskog nogometaša turski prvoligaš zabio je 10 golova u osam utakmica, što iznosi 1,25 golova po susretu.

Negativni komentari odnose se na njegovo zadržavanje lopte i razigravanje, što su jedni od najjačih aduta hrvatskog napadača.

- Čovječe, pa on ne može zadržati loptu, niti je puknuti kako treba. Svaka lopta, bila brža ili sporija, teško je smiruje. Svaku utakmicu radi iste greške.

Brončani iz Katara 2022. godine bio je ozlijeđen od sredine listopada do prosinca. Ozlijedio je zadnju ložu i nakon povratka na teren zabio je gol i imao asistenciju u četiri nastupa, međutim trenutačno je u krizi i nije pogodak postigao ili podijelio asistenciju na zadnjih šest utakmica. 

Petković je u Kocaelispor stigao iz Dinama prošlog ljeta bez odštete. Kapetan 'modrih' odlučio je napustiti klub nakon nesuglasica s predsjednikom Zvonimirom Bobanom. S turskim prvoligašem ugovor ima do kraja sezone 2026./27. i prema Transfermarktu vrijedi 2,5 milijuna eura. 

