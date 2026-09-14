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KRIZA U DINAMU Trener tvrdi da se momčad ispuhala za samo mjesec i pol dana sezone. Kako?

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 4 min
KRIZA U DINAMU Trener tvrdi da se momčad ispuhala za samo mjesec i pol dana sezone. Kako?
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dinamo treba hitnu reakciju na svim razinama, galvanizaciju i hrabre poteze koje pravi lideri trebaju ili znaju povući. Kovačević će u srijedu prvi imati priliku za to ne servira li šansu novim kiksom Zvonimiru Bobanu i Albertu Capellasu da ih povlače oni

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Ovo mi je najteži poraz na klupi Dinama. Gubili smo i prije, ali ne na način da nas protivnik razbija.

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