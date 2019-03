Krizni sastanak u Realu: Solari i Ramos okupili igrače prije LP

U samo nekoliko dana Real Madridu su iz ruku iskliznula dva trofeja. Oba puta ih je skupo koštao derbi s Barcelonom. Ispali su kraljevi iz Kupa kralja, u prvenstvu zaostaju velikih 12 bodova pa im je i ove sezone jedina nada za trofej ostala Liga prvaka.

Zbog toga su uoči posljednjeg treninga pred utakmicu s Ajaxom Santiago Solari i Sergio Ramos okupili igrače u svlačionici i održali sastanak koji je trajao 40 minuta, piše AS. Nije to bio sastanak na kojem se upiralo prstom u krivce, tražilo izgovore za loše rezultate, prijetilo,... u svlačionici su trener i kapetan igrače pokušali ohrabriti.

- Nije bilo nikakvog predbacivanja i kritika, bio je to konstruktivni sastanak - piše AS.

Kada je u najvećoj krizi, Real se vrati još jači

- Kad izgubite dvije utakmice od najvećeg rivala, ne osjećate se dobro. Uzdrmani smo, ali važno je da iduća utakmica dolazi toliko brzo da nemamo vremena za kukanje za onim što je bilo. Real je već puno puta proglašen mrtvim i uvijek smo se vraćali - rekao je Luka Modrić u najavi utakmice i upravo je to ono o čemu su Ramos i Solari govorili.

Real Madrid je puno puta bio u teškim situacijama, ali svaki put se uspio uspješno izdignuti. Vratiti još jači.

To je postao sada jedini cilj ove sezone, a on im donosi ponovno ispisivanje povijesti. Kraljevima je ostala samo borba za trofej Lige prvaka. Do kraja je šest utakmica, a ako se uspiju 'sabrati' i odraditi sezonu do kraja na pravi način, mogli bi podignuti najvrjedniji trofej i četvrti uzastopni put.

Santiago Bernabeu je u zadnje dvije utakmice gledao kako Barcelona u njihovom dvorištu odnosi pobjede, pa svi čekaju da se s Ajaxom ta kriza prekine. Utakmica osmine finala u Madridu se igra od 21 sat, a Real u nju ulazi s prednošću od 2-1 iz prve utakmice.