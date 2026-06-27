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Kromah pozira s pojasevima u Hrvatskoj, Plazibat mu poručio: Čeka te besplatna rehabilitacija

Piše Luka Tunjić,
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Kromah pozira s pojasevima u Hrvatskoj, Plazibat mu poručio: Čeka te besplatna rehabilitacija
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Foto: Instagram/Luka Stanzl/PIXSELL

Kromah je u Hrvatskoj bocnuo Plazibata objavom s pojasevima, a Solinjanin mu je žestoko uzvratio: Obećao mu je besplatnu rehabilitaciju u Lijepoj Našoj nakon nokauta

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Nedavna Glory Collision 9 priredba donijela je važne rasplete za budućnost teške kategorije. Mory Kromah nokautirao je Miloša Cvjetićanina, a slavio je i hrvatski kikboksač Antonio Plazibat, koji je, također nokautom, zaustavio Anisa Bouzida. Glory je već najavio kako bi se njih dvojica trebala suočiti u borbi za pojas prvaka krajem 2026. godine.

To bi značilo kako bi njih dvojica vjerojatno ove jeseni započeli pripreme za taj meč, a do tada imaju vremena za uživanciju i oporavak od ozljeda s posljednje priredbe. Gvinejsko-nizozemski borac odlučio je iskoristiti slobodno vrijeme i doći na odmor u Hrvatsku, a nije propustio priliku da pritom bocne i hrvatskog borca.

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Foto: ALEXIS GOUDEAU

Kromah je pozirao sa svojim pojasevima prvaka, a fotografiju je objavio na društvenim mrežama uz opis: "Pokazujem pojaseve po Hrvatskoj, čisto zato što Plazibat to još nije napravio", napisao je.

Plazibat mu, pak, nije ostao dužan. Javio se u komentarima objave i poručio "black ghostu"...

- Nakon što te nokautiram, moj poklon tebi bit će besplatna rehabilitacija u Hrvatskoj, najljepšoj zemlji na svijetu - poručio je Solinjanin.

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