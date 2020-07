Krovinović: Ludnica! Svi krenuli u napad, Bilić viče 'Vraćajte se'

Premije će biti kao da smo u Ligi prvaka, kad sam promašio zicer, pomislio sam 'Pa nisam valjda promašio Premier ligu', nismo imali pojma kako stoji Brentford, a Benfica mi je odmah čestitala, ali ne znam vraćam li se

<p><strong>Slaven Bilić</strong> posljednjih je dana bio hladan ko' šprica, to se baš osjetilo. Bio je siguran u sebe i u sve nas, djelovao opušteno i 'laganini', svaka mu čast, kaže nam <strong>Filip Krovinović</strong> (24).</p><p>West Bromwich je u nevjerojatnoj završnici <strong>Championshipa </strong>ispunio ciljeve i ušao u Premier ligu. Slaven Bilić tako će u engleskoj nogometnoj eliti voditi i drugu momčad, poslije uspješnih rezultata na klupi West Hama u Premier ligi će voditi West Bromwich. Veliku ulogu u ovosezonskim uspjesima WBA imao je i hrvatski veznjak <strong>Filip Krovinović</strong> koji je sezonu zaključio s 43 nastupa, tri pogotka i četiri asistencije.</p><p>Bivšeg nogometaša Zagreba, a danas člana <strong>Benfice </strong>na posudbi u Engleskoj 'uhvatili' smo rano ujutro poslije čudesne večeri za West Bromwich. Filip Krovinović već je u 6 ujutro iz Birminghama preko Londona krenuo za Zagreb, a prije tih letova javio se za 24 sata. Spavanje ovoga puta nije bila opcija...</p><p>- Fešta? Nije bila loša, haha. Podružili smo se, popili par pivica, sve je bilo u granicama normale. Na kraju cijele noći nisam ni oka sklopio, ma nisam mogao. Čak sam došao kući u neko, ajmo reći normalno doba, legao u krevet, ali nisam mogao spavati. Pucao me taj adrenalin, gledao sam brojne slike i videa, odgovarao na poruke kojih je stvarno bilo jako puno. Sigurno ih je na WhatsAppu i Instagramu bilo više od 100-tinjak, puno više - rekao nam je <strong>Filip Krovinović</strong>, pa nastavio:</p><p>- Uh, osjetila se ta nervoza na dan utakmice. Još u hotelu je bila nekako nabrijana atmosfera, cijelo vrijeme sam razmišljao samo o toj utakmici. Svi smo htjeli da taj ključan dvoboj za<strong> Premier ligu</strong> počne istog trenutka, bilo je teško čekati do samog početka utakmice. Bilo je teško, ali smo tekmu odradili muški. Dominirali smo, promašivali čudesa, pa primili dva gola iz dva udarca. To je nogomet, na kraju smo imali sreće, zasluženo dohvatili Premier ligu.</p><p>Je li vam neka čestitka posebno upala u oko?</p><p>- Čak je jedna, od jako dobrog prijatelja koji mi je napisao nešto u stilu 'čestitke, uživaj u svom trenutku, pošteno si radio da dođeš do ovoga što ti se sada događa, kapa do poda i samo jako'. Ta mi je baš ostala u sjećanju. Ali, sve te poruke oduzmu jako puno vremena, treba na njih sve i odgovoriti, haha. A sigurno će ih i danas biti još kada počnem još neke slike stavljati na društvene mreže.</p><p>Nogometaši <strong>West Bromwicha</strong> su ulazak u Premier ligu ispred stadiona proslavili i s navijačima...</p><p>- Da, oni su nas dočekali ispred stadiona, bilo je to nešto slično Liverpoolovoj proslavi kada su osvojili naslov prvaka. Teško mi je procijeniti koliko je tamo bilo naših navijača, rekao bih 800-tinjak, mi smo ih onda išli pozdraviti, ma bilo je brutalno. Mi smo bili na ogradi, oni ispod nas, zajedno smo skakali, pjevali, vrištali... Zbog te socijalne distance i cijele priče oko korone nismo mogli dulje slaviti, ali je sve bilo za pamćenje. </p><p>I zadnje kolo prvenstva bio je samo dokaz kako je <strong>Championship </strong>jedna od najzahtjevnijih liga na svijetu...</p><p>- Ma to je čudo, liga je nevjerojatna. Evo, prvo smo mi kiksali kod <strong>Huddersfielda</strong>, pa je Brentford izgubio od Stokea. I dođe to zadnje kolo u kojem nitko nema pravo na kiks, i onda tu ne pobijedi nijedna momčad s vrha. Mi remiziramo s QPR-om, a Brentford kod kuće izgubi od Barnsleya koji je zbog toga ostao u ligi. Pa pogledajte što se dogodilo Nottingham Forestu. U zadnjem kolu su izgubili (4-1) doma od Stokea, Swansea je s 4-1 slavio kod Readinga, pa je <strong>Nottingham </strong>zbog gol-razlike (samo jednog gola) ostao bez playoffa. Nemoguće.</p><p>Jeste li vi na terenu cijelo vrijeme znali rezultat iz <strong>Brentforda</strong>?</p><p>- Ma ne, osobno nisam ništa znao. Ni na poluvremenu nam nisu rekli rezultat s te utakmice, ali nam je pri izlasku iz svlačionica jedan igrač QPR-a koji je u jako dobrim odnosima s mojim suigračem Callumom Robinsonom rekao kako gube i <strong>Fulham i Brentford</strong>. Ma sve je bilo čudno, ali koliko god je teško, vi u tim trenucima razmišljate samo o nogometu. A iskreno, puno toga vam se vrti po glavi...</p><p>Što se vama točno vrtjelo po glavi?</p><p>- Poveli smo 2-1, pa je brzo bilo 2-2. Gledam ljude na našoj klupi, nekako sam imao dojam da ne trebamo zabiti gol za pobjedu. Svi su mirni, trener ne ubacuje drugog napadača, tu sam si malo razmišljao kako nam valjda pašu ti rezultati s drugih utakmica. Ali, onda se sve okrenulo u finišu utakmice.<strong> Slaven Bilić</strong> je onda ubacio i drugog napadača, čak i stopera poslao u napad, meni rekao da budem čista polušpica, e tu je onda bilo malo frke...</p><p>Filip Krovinović je nastavio...</p><p>- Tada je još na utakmici<strong> Brentford - Barnsley </strong>bilo 1-1, a na našoj klupi su bili u strahu da tamo domaćin ne zabije. Onda smo tako odigrali jedan napad s totalno napadačkom postavom i izborili korner. Tada sam opet pogledao prema klupi, a tamo - ludnica. <strong>Slaven</strong> <strong>Bilić </strong>uz aut-liniju viče 'vraćajte se, vraćajte se, Brentford gubi'. Svi smo bili zbunjeni što je sad ovo, neki ga igrači nisu ni razumjeli, pa sam morao reći stoperima da se brzo moraju vratiti u obranu, haha. Ma, još nismo ni svjesni što smo napravili.</p><p>Odigrali ste jako dobru utakmicu, ali imali i veliki promašaj za 3-2. Srećom, nije vas koštao...</p><p>- A i tu vam puno toga prođe kroz glavu. Ono, valjda nisam promašio <strong>Premier ligu</strong>, pa je li moguće da mi je golman to obranio? Ma odmah sam znao da sam dobro šutirao, ali - nisam zabio. Čak mi je i sam suparnički golman rekao da ni sam ne zna kako mi je obranio taj udarac, ali sada sve to više nije bitno. Prošao sam u karijeri teških utakmica, pa i onih s velikim pritiskom, ali utakmica koja odlučuje o Premier ligi je razina više. Pa i taj bonus o kojem se stalno pisalo, trebalo je pokupiti tih 200 milijuna funti, nije to malo, haha.</p><p>Sada bi i premije za ulazak u Premier ligu mogle biti nešto veće...</p><p>- Haha, dobit ćemo ih, tu neće biti nikakvih problema. Kolike? Stvarno ne znam, kažu da će biti velike, kao za <strong>Ligu prvaka</strong>, haha.</p><p>West Bromwich je opet engleski premierligaš...</p><p>- Ma 'ubili' smo ih, igrao sam i obranu i napad, 'jeo' teren. Svi su me nahvalili poslije utakmice, proglasili me jednim od najboljih na terenu. Opet, sve je to nebitno, glavno da smo ušli u Premier ligu. Cijela sezona je za mene bila pun pogodak. <strong>Slaven Bilić, Dean Računica i Danilo Butorović</strong> su me nakon one ozljede koljena vratili u život, zahvalan sam im na tome. Još smo ispunili cilj, postali premierligaši, presretan sam radi toga.</p><p>Na kraju utakmice smo mogli vidjeti vas nekolicinu okupljenih u krugu u zajedničkoj molitvi. Ili je to bilo nešto drugo?</p><p>- Ne, to nas je spontano okupio stoper <strong>Semi Ajayi</strong>, svima se zahvalio na lijepoj sezoni. Baš nam je uputio lijepe riječi, poručio kako mu je bilo veliko zadovoljstvo ove sezone igrati i trenirati sa svima nama, zahvalio nam se, baš me iznenadio, svaka mu čast.</p><p>Jesu li vam čestitali iz Benfice?</p><p>- Jesu, odmah poslije utakmice. Javio mi se sportski direktor, čestitao na velikom uspjehu. Poručio mi je kako je gledao cijelu utakmicu, da samo tako nastavim i onda mi je samo nebo granica. U <strong>Benfici </strong>su prezadovoljni mojim igrama ove sezone, kažu kako su svjesni moje kvalitete...</p><p>I što vas sada očekuje? Povratak u Benficu ili ostanak u<strong> West Bromwichu</strong>?</p><p>- Uh, stvarno ne znam ništa. U Benfici se malo promijenila situacija, otišao je trener Bruno Lage koji me nije stavljao, a da je on ostao u klubu sigurno bi bio još bliže ostanku u Engleskoj. U mom ugovoru o posudbi nema nikakve klauzule po kojoj me WBA može otkupiti, sve će biti jasnije sredinom kolovoza. Sada ne razbijam previše glavu pitanjem svoje budućnosti, samo želim doći u Zagreb i odmarati.</p><p>Je li vas ipak 'golicaju' nastupi u Premier ligi?</p><p>- A realno koga ne 'golicaju'? Oduševljen sam <strong>Championshipom</strong>, a svi znamo da je Premier liga najbolja na svijetu, pa svakom je nogometašu san igrati na takvoj pozornici. No, još ništa ne znam, tek ćemo vidjeti što će se događati u bližoj budućnosti.</p><p>Sada slijedi odmor, gdje ćete ga provesti?</p><p>- Ako ostanem u West Bromwichu, imat ćemo nekih 3-4 tjedna odmora što bi bilo fantastično. Ali, još ne znam gdje se i kada moram pojaviti na pripremama. Gdje ću provesti odmor? Prvo na relaciji <strong>Zagreb - Petrinja</strong>, u svom gradu i gradu svojih roditelja. Želim vidjeti bake, djedove, bratiće, sestrične, cijelu obitelj, baš sam ih se zaželio. A onda ću s bratom i prijateljima na more, uzet ćemo katamaran i ploviti Jadranom, jedva čekam - završio je <strong>Krovinović</strong>.</p>