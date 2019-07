Krovinović na potpis ugovora došao s hrvatskom zastavom

Plemeniti hrvatski veznjak Filip Krovinović (23) novo je pojačanje engleskog drugoligaša West Bromwich Albiona.

Prvo je to pravo pojačanje bivšeg hrvatskog izbornika Slavena Bilića (50) koji je nedavno preuzeo taj kultni engleski klub za koji navija i proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević.

Krovinović je pretprošle sezone teško ozlijedio koljeno u dresu Benfice pa je dugo pauzirao, prošle sezone se polagano vraćao, zaigrao i protiv Dinama u Zagrebu u susretu osmine finala Europske lige, a sada traži priliku za kontinuitet nastupa i novi početak.

Krova, kako mu tepaju, postao je preko noći prva zvijezda West Bromwich Albiona. Odmah je uzeo dres s brojem 7, došao je u Englesku u pratnji svog agenta Marjana Šišića, a WBA je zauzeo gotovo 'pola Twittera' objavama o ovom transferu. Jasno je koliko cijene Krovinovića i koliko od njega očekuju.

