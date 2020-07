Krovinović zabio za remi WBA, Bilić izgubio živce u nadoknadi

Odličnu partiju u dresu Bristola pružio je Filip Benković koji je drugu utakmicu u nizu odigrao svih 90 minuta. A njegova momčad i dalje hvata doigravanje za Premier ligu...

<p><strong>Filip Krovinović </strong>zabio je u gostujućem remiju (1-1) svoje momčadi kod <strong>Blackburna</strong>. West Bromwich se ovim bodom na vrhu Championshipa bodovno izjednačio s <strong>Leedsom</strong>, koji ima utakmicu manje (u nedjelju gostuju kod Swansea). WBA je dominirao utakmicom na Ewood Parku, a družina Slavena BIlića u vodstvo je stigla lijepim pogotkom Krovinovića u 41. minuti.</p><p>Dugo je trajala akcija gostiju po desnoj strani, kombinirali su Pereira i Austin koji je loptu prebacio prema drugoj vratnici, a tamo ju Krovinović lijepim udarcem lijevom nogom sproveo u mrežu. Bio je ovo treći prvenstveni pogodak <strong>Krovinovića </strong>(ima i četiri asistencije) u 37. prvenstvenom nastupu sezone. </p><p><strong>Blackburn </strong>je do izjednačenja stigao u nastavku, trener Tony Mowbray je u 61. minuti napravio četverostruku zamjenu, a to mu se dvije minute kasnije i isplatilo. Izjednačujući pogodak složili su baš 'svježi igrači', Gallagher je asistirao, a Rothwell zabio za 1-1. Hrvatski trener u nadoknadi je izgubio živce, nogometaš Blackburna odugovlačio je s izvođenjem lopte u autu, a Bilić je tad došao i išao mu isčupati loptu. Potom je dobio žuti karton.</p><p><strong>WBA</strong><strong> </strong>sada ima tri boda više u odnosu na trećeplasirani <strong>Brentford</strong> i pet bodova viška ispred četvrtoplasiranog <strong>Fulhama</strong>, a do kraja sezone ostalo je još tri kola.</p><p>Odličnu partiju u Championshipu je odradio i<strong> Filip Benković </strong>čiji je Bristol slavio (3-1) na gostovanju kod Middlesbrougha. Bivši igrač Dinama dominirao je na stoperskoj poziciji, drugu utakmicu u nizu imao punu minutažu. Strijelci u pobjedi <strong>Bristola </strong>bili su Wells (dva gola) i Paterson, a momčad Filipa Benkovića i dalje se nada mjestu u doigravanju za Premier ligu. <strong>Bristol </strong>je trenutačno na 11. poziciji, šestoplasirani Cardiff bježi im samo tri boda.</p>