Krstanović ne staje! U remiju s Istrom zabio deseti gol sezone

U posljednjem susretu 23. kola Prve HNL Istra 1961 i Slaven Belupo su odigrali 1-1.

Domaćin je poveo u 4. minuti preko Rafe Paeza, a izjednačio je Ivan Krstanović u 33. minuti.

Krstanović nastavlja trpati. Prošlo kolo zabio je prekrasan gol Hajduku, a ovo mu je čak deseti gol u ovosezonskom prvenstvu u 21 odigranu utakmicu. U dvije dosadašnje utakmice Istri je bio zabio dva gola.

U drugom poluvremenu 'farmaceuti' su malo više preuzeli inicijativu te pucali na gol protivnika, no naposljetku to nije bilo dovoljno da dođu do gola.

Istra je ovim rezultatom ostala na devetom mjestu sa 16 bodova, dok posljednji Varaždin ima bod manje. Slaven Belupo je sedmi sa 22 boda.

Ranije je Dinamo svladao Inter iz Zaprešića 3-2.