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Kruno Jurčić o novom stadionu: 'Žiri i ovu dvojicu iz Milana posjeo bih u ćošak Maksimira...'

Piše Zdravko Barišić,
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Kruno Jurčić o novom stadionu: 'Žiri i ovu dvojicu iz Milana posjeo bih u ćošak Maksimira...'
Foto: Profimedia
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Neka na toj poziciji odgledaju 90 minuta utakmice pa ako i nakon toga ostanu pri svom rješenju, ja sam za to da ide ovo rješenje, kazao je bivši trener Dinama

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Talijanski arhitektonski studio VG13 Architects Studio Associato iz Milana osvojio je međunarodni natječaj za budući stadion Maksimir, ali njihovoj ideji žestoko se usprotivila hrvatska javnost zbog otvorenosti i manjka komfora pa je pitanje što će biti s njihovim dizajnom. Oglasio se i premijer Andrej Plenković, koji je poručio kako treba raspisati novi natječaj jer odabrano rješenje ne zadovoljava javnost. 

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Još nije sasvim jasno što slijedi u projektu izgradnje novog stadiona, hoće li i koliko kasniti i po čijoj će se viziji graditi. Naime, traje rok u kojem drugi natjecatelji mogu podnijeti žalbu. Neki smatraju da talijanski arhitekti nisu zadovoljili uvjete natječaja jer su se tražile kohezivno spojene tribine, a žiri je odabrao jedini rad koji to ne ispunjava.

Foto: VG13 Architects

Mnogi su komentirali pobjedničko rješenje, većina ih je kritizirala, a svoje mišljenje, nešto drukčije, podijelio je za Večernji list i bivši hrvatski reprezentativac Krunoslav Jurčić (56).

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- Ja nisam baš nekakav esteta veliki, ali mislim da bi to bio lijepi stadion. Ali ono što mene muči i što je moj prioritet, ja bih volio samo da se taj stadion napravi što prije. Vesele me ovi sadržaji oko stadiona. Znači sami stadion me veseli, a i sadržaji oko stadiona. Ono što se meni ne sviđa je pragmatičnost. Mislim da Dinamo igra 26.11. protiv Leverkusena. Ja bih cijeli ovaj žiri skupa s ova dva dečka iz Milana posjeo u onaj ćošak tamo između Juga i Zapada da odgledaju 90 minuta utakmice. Pa ako nakon toga ostanu pri svom rješenju, ja sam za to da ide ovo rješenje
 

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