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NAKON LIGE NACIJA

Kruno Jurčić o reprezentaciji: Njih dvojica nisu najidealnija kombinacija. Bilić treba vrijeme

Piše Jakov Drobnjak,
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Kruno Jurčić o reprezentaciji: Njih dvojica nisu najidealnija kombinacija. Bilić treba vrijeme
dinamo | Foto: Facebook, Marko Prpic/PIXSELL
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Meni se sviđa Pongračić. To je jedan dečko koji je možda u zadnje vrijeme pod nezasluženim kritikama jer je radio neke greške. Međutim, on ima puno problema u svom klubu Fiorentini, rekao je Jurčić

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Bivši trener Dinama, Krunoslav Jurčić (56), gostovao je u HTV-ovoj emisiji Sportske minute, gdje je analizirao posljednje nastupe Hrvatske. Posebno se osvrnuo na probleme u obrambenoj liniji, koja je u četiri utakmice Lige nacija primila čak 14 golova. Pritom je iznio svoje mišljenje o Jošku Gvardiolu i Luki Vuškoviću kao stoperskom paru za reprezentaciju.

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- Po meni je puno ljepša ova solucija kada je Gvardiol lijevo, a Perišić ispred njega. Vjerojatno će Perišić još biti u našoj reprezentaciji, a onda stoperske pozicije pokrivamo drugim igračima. Nije slučajno da ga je i Pep Guardiola stavljao na poziciju lijevog beka i on se već adaptirao na toj poziciji. Donosi nam puno i, po meni, možda nije idealna kombinacija Gvardiol - Vušković - rekao je Jurčić te iznio svoje rješenje:

- Meni se sviđa Pongračić. To je jedan dečko koji je možda u zadnje vrijeme pod nezasluženim kritikama jer je radio neke greške. Međutim, on ima puno problema u svom klubu Fiorentini. Onog trenutka kada igrač ne igra u svom klubu, prvo što mu se događaju su greške, posebno kada odjednom dođe na visoki nivo utakmice. Međutim, on je možda od svih naših stopera najagresivniji i, po meni, možda brzinski najjači.

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Rekao je i kako smatra da Slavenu Biliću treba dati priliku.

-  Dati vremena Biliću, iskoristiti Ligu nacija, formirati dobru grupu, izbistriti pozicije i status igrača i onda krenuti u kvalifikacije i donijeti Euro. Sudjelovanje na Europskom prvenstvu je jako bitna stvar - zaključio je.

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