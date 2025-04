Kruno Jurčić za 24sata: Ušli smo u finale Lige prvaka, a bilo nam je 300-tinjak ljudi na utakmici

Uh, osjećamo se kao prave zvijezde i treba uživati u tome. Cijeli Egipat priča o našem atraktivnom nogometu. Prije nego što ste me nazvali, bio sam u trgovini i desetak ljudi zamolilo me za fotku. To je pravo čudo, budući da su najpopularniji klubovi ovdje Al-Ahly i Zamalek, kao u Hrvatskoj Dinamo i Hajduk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+