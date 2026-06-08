'Krvnik' Reala prva je Perezova želja: 'Neka si on uštedi trud...'

Florentino Perez (79) novi je stari predsjednik Real Madrida i tako će biti do 2030. godine. Malo tko je sumnjao u pobjedu iskusnog lisca, ali sada je vrijeme da se ispune obećanja. Rekao je kako Real sprema "bombastičnu" ponudu za "pravog Galacticosa" i to od 150 milijuna eura. Prvo je ime ostalo anonimno, pa se spominjao Joao Neves iz PSG-a, a onda se otkrilo da Perez noćima ne spava zbog jednog fenomenalnog Francuza.

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Riječ je o Michaelu Oliseu, krilnom igraču njemačkog prvaka Bayerna. Navodno je on prva želja predsjednika "kraljeva", a Jose Mourinho, koji bi uskoro i službeno trebao biti predstavljen za trenera, ne bi imao ništa protiv takve "zvijeri" u svlačionici. Statistika? Čudo. U 52 utakmice ove sezone Francuz je zabio 22 gola i podijelio čak 31 asistenciju. Razvaljivao je momčadi u Bundesligi pa se postavlja pitanje hoće li ga Bayern uopće prodati?

Odgovor je za Bild dao predsjednik Bayerna Herbert Hainer. Vrlo kratka, malo šaljiva, ali jasna poruka da od Olisea u Realu neće biti ništa.

- Olise je igrač Bayerna i ima dugoročni ugovor s klubom. Mi nismo klub koji prodaje svoje igrače. Ako nam Florentino Pérez želi poslati ponudu, što se dosad nije dogodilo, može si uštedjeti trud - rekao je Hainer.

Naravno, to ne znači da Perez neće probati s nekom ponudom, ali po riječima predsjednika Bayerna, san mu je propao. Još ako Olise briljira na Svjetskom prvenstvu, 150 milijuna bit će cifre na koju će se u Bayernu "grohotom nasmijati".