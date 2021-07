Nakon šokantnog poraza od Slavena Belupa 2-0 na startu HNL-a Dinamo se okreće Europi i utakmici protiv ciparskog prvaka Omonije u drugom pretkolu Lige prvaka (utorak, 20 sati, HNTV). Prvi ogled na Maksimiru najavio je trener "modrih" Damir Krznar.

- Iznimno zahtjevan protivnik koji je satkan od vrlo iskusnih igrača, trenera koji apsolutno zna igrati na rezultat. Očekujem tešku, rovovsku bitku. Ali uloga favorita i dalje je na nama. Postavit ćemo se autoritativno, kao favoriti, i pokušati naći prolaz u sljedeću rundu - rekao je.

Vraća li se Livaković na gol?

- Da - jasan je bio Krznar.

Je li poraz od Slavena Belupa ostavio psihološke posljedice na momčad?

- Nijedan poraz nije dobro došao, u kojem god trenutku se dogodi. Dogodio se u prvom kolu. Naravno, nikad Dinamo nije izgubio u prvom kolu HNL-a i to je statistički podatak. Nijedan poraz nikad nije dobrodošao, ali dobro je što je nova utakmica za dva, tri dana. Odmah smo prebacili fokus, rekao sam to odmah nakon utakmice. Kako god ona završila, da smo i pobijedili, već bismo tu večer rekli: "Okej, zaboravljamo. Imamo cilj ispred sebe, to je Omonia". Nije ugodno, ali svi smo mi profesionalci. Ovo je sport, u sportu su i pobjede, porazi i neriješeni rezultati apsolutno mogući. Zadatak je analizirati, objasniti, detektirati zašto nismo bili dobri i to popravljati.

Koliko će biti promjena u odnosu na zadnje dvije utakmice?

- Bit će tu dosta promjena. Da, igrali smo tu utakmicu u kombiniranom sastavu, ali u prvom redu da sačuvamo igrače zdravima jer je sigurno je put na Island i podloga ostavila traga na njih. Morali smo jednostavno to napraviti. Da nisam vjerovao igračima koji su istrčali u toj utakmici, sigurno ih ne bih stavio, ali vjerovao sam im tada, vjerujem im danas. Vjerovat ću im i sutra, samo pristup nije bio dobar ni na nivou. Odgovornost je tu jednaka na meni kao i na njima.

Na čemu ste najviše radili u pripremi za Omoniju?

- Omonia ima karakteristično otvaranje igre, ulaske iz drugu u treću zonu vrlo šablonizirane i dobre. Jako su kreativni u svemu tome. Jučerašnji trening posvetili smo, ajmo to nazvati, limitiranju njihove faze napada, dok smo se u svim ostalima bavili nama, našom igrom i organizacijom u fazi napada.

Nijedan poraz nije dobrodošao, ali možda može imati i dobru stranu kako bi mobilizirao momčad. Ili Dinamu uopće ne trebaju porazi kako bi igrači znali da trebaju ići 100 posto?

- Sigurno je to mobilizirajući faktor i taj ćemo poraz pretvoriti u jedan motiv. Naravno da u idealnom scenariju sportašu nikad ne treba dodatni motiv. Ali to su idealni scenariji, teorije. Svi su oni od krvi i mesa. Neću reći da ih je poljuljao uspjeh koji su postigli prošle godine, ali ono što je bilo jučer ne vrijedi. Jednostavno, najteže je ostati na vrhu, a to je danas i sutra cilj ovog Dinama. Ostati visoko, ostati na vrhu i pokušati se popeti još više.

Druga utakmica na Cipru igrat će se u 17 sati, po jako vrućem vremenu. Kako pripremate momčad za to?

- Svakoj utakmici pristupamo da riješimo sve čim prije, da probamo protivnika dokrajčiti čim je to više moguće. Potenciranje te vrućine je kontraefekt. Daje mojim igračima alibi koji ne volim. Vrućina, snijeg, kiša, nogomet se igra po svim uvjetima. Na sve igrači trebaju odgovoriti i ne bih spominjao te uvjete kao olakotne ili otegotne okolnosti. Da, Omonia je to tako odabrala smatrajući da će to njima pomoći. I to možemo pretvoriti u motiv. Moji igrači, svi nogometaši sposobni su odgovoriti na sve vremenske uvjete.

Kakvu Omoniju očekujete?

- Momčad koja zna igrati na rezultat. Očekujem Omoniju koja će na momente čekati i nas, navlačiti nas, pokušati iskoristiti kontranapad, ali pokušat će i napasti ako osjete kuražu i stabilnost. Barem je to tako bilo kroz sve utakmice koje smo gledali i skautirali. Omonia je zaista dobar, respektabilan protivnik. Mi smo bolji, ali naravno, moramo to potvrditi na terenu.

Čime biste bili zadovoljni u prvoj utakmici?

- Ovo su kvalifikacije koje se igraju na dvije utakmice. Sigurno je teško spekulirati. Naravno da je svaka pobjeda dobrodošla. Ako me pitate koji rezultat, s čim većom razlikom. Ali ne opterećujemo se tim, rezultat je nešto što se gleda nakon utakmice. Bit je utakmice svaki zadatak, svaki cilj pokušati odraditi u najboljoj mogućoj mjeri. Kad smo mi dobri, kad mi odrađujemo ono što se od nas očekuje, onda je rezultat posljedica toga i rezultat je dobar.

Pobjednik dvoboja Legia - Flora čeka u trećem pretkolu Lige prvaka ako "modri" prođu dalje, a poraženi iz tog dvoboja u trećem pretkolu Europske lige ako hrvatski prvak ispadne protiv Ciprana.

- Ne bi bilo fer ni sportski prema Omoniji da je preskačemo. Ali da budem fer i sportski, reći ću: Dinamo ili Omonia dobili su možda i najtežeg protivnika koji ih je mogao očekivati u trećem pretkolu - zaključio je Krznar.