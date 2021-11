Nakon reprezentativne stanke, igrači su se vratili klupskim obvezama, a Krznarovi odabranici u subotu 20. studenog, s početkom u 15 sati na stadionu Maksimir dočekuju Osijek.

Trener 'modrih' Damir Krznar ističe kako je ozračje u klubu izuzetno dobro nakon povratka reprezentativaca.

- Naši mladi su u stopostotnom učinku i čestitamo im na tome. Također, čestitke i 'vatrenima' na direktnom plasmanu u Katar - započeo je pa se osvrnuo i na druge igrače koji su se borili za SP u kvalifikacijskom ciklusu.

- Vjerujemo da će i Iranac Sadegh Moharrami nastupati u Kataru pod bojama svoje zastave. Ristovski je dao obol u makedonskoj reprezentaciji te su izborili dodatne kvalifikacije. Jedino Gojak i Menalo nisu bili uspješni, ako to tako možemo reći, ali odigrali su izuzetno dobre utakmice iako im je rezultat izostao - kazao je Krznar.

- Ostatak momčadi odradio je jedan dobar mini ciklus priprema za sljedećih 28 dana. Velika iskušenja su za velike momčadi, a mi vjerujemo da to jesmo - samouvjeren je Krznar.

Možemo li očekivati rotacije u momčadi za derbi s Osijekom?

- Nije tajna da ćemo pokušati biti u najjačem mogućem sastavu s kojim trenutačno raspolažemo. Što se tiče izostanaka, Čop i Jurić još uvijek pokušavaju uhvatiti ritam s ostalima. Za Ademija ćemo vidjeti hoćemo li ga koristiti ili ne, sve ovisi o utakmici. Svi drugi su zdravi. Marko Bulat i Josip Šutalo imali su manjih problema, kao i Petko nakon onog nesretnog pada u zadnjoj minuti na Poljudu, ali stisnut će zube i bit će na raspolaganju - kazao je.

Osijek se trenutačno nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice ispred Dinama s tri boda više.

- Imaju naš respekt, ali s druge strane cijenimo i vjerujemo u kvalitetu naše momčadi. Očekujemo jednu izuzetno dinamičnu utakmicu, otvorenu i čvrstu u kojoj vjerujemo da ulazimo s više šansi, ali moramo to potvrditi na terenu - smatra Krznar.

Kako mislite da će se Osijek postaviti u Maksimiru?

- Imaju zavidan i respektabilan kadar. Očekujem borben, agresivan i čvrst Osijek. Vjerujem da će to biti prava utakmica koja će opravdati epitet derbija i nadam se da će gledatelji moći uživati- kazao je Krznar.

U zadnjem međusobnom ogledu Dinamo je slavio 2-0 u Gradskom vrtu.

- To je bila izuzetno dobra partija. Sigurno da ima dijelova za koje se možemo uhvatiti, ali ono što je bilo lijepo je rezultat i to priželjkujemo sutra - rekao je Krznar.

U nastavku prvog dijela sezone, Dinamo će u mjesec dana igrati devet utakmica na tri fronta - u Europskoj ligi, Kupu i Prvoj HNL.

- To je 28 dana Dinamovog ludila. Moramo biti posebno raspoloženi, a ova momčad ima snagu i volju za sve to izdržati. Bit će to izazov u kojem ćemo svim snagama htjeti odgovoriti, a ova momčad je već puno puta pokazala da je najbolja kada je to najpotrebnije - zaključio je Krznar.