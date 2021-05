Dinamo je pobjedom nad Šibenikom 1-0 u posljednjem kolu HNL-a zaključio sjajnu sezonu pa proslavio dvostruku krunu. Slavlje 'modrih' krenulo je odmah nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Podijelile su se plave majice, krenulo je prskanje šampanjcem prije nego su igrači primili trofej naslova prvaka HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo slavi duplu krunu

Pa ne čudi što su svi bili iznimno zadovoljni i raspoloženi.

- Bila je ovo jedna od najuspješnijih, jedna od najljepših sezona. Uživali smo kroz cijelu sezonu bez obzira što je bila teška i naporna. U svaku utakmicu smo, uz sve imperative pobjede, ulazili s užitkom. Dečki su uživali i sada je i u zadnjoj utakmici stigla nagrada ovim golom - rekao je za Arenu Sport trener Dinama Damir Krznar pa dodao:

- Neizvjesnost prvenstva, kroz Europu, je bila dovoljan motiv, neka energija da se borimo. Osijek je uvijek bio blizu nas. Tako da smo imali vjetar u leđa i imperativ pobjede i rezultata. Igrači su sami sebi bili izuzetna podrška, oni s klupe i van kadra... Uvijek su podržavali svoje suigrače. Ferencvaros nas je koštao živaca i svega drugoga, ali bila je to prekretnica jer smo se tada dokopali EL-a i napravili rezultat. A pet dana odmora imali su igrači između dvije sezone! Tottenham će ostati u sjećanju, bila je to prekrasna utakmica, meni prva, baš iz snova.

Dinamo već za nešto više od dva tjedna nastavlja s obavezama. A bilo je riječi o dolascima i odlascima...

- Odmora nema puno, svega 15, 16 dana. Bez obzira, križaljku dolazaka smo riješili. Nadam se da će odlazaka biti što manje. A ako netko ode onda ćemo eventualno reagirati o nekom dolasku.

- Ne mogu ni reći koliko imamo reprezentativca jer ću možda pogriješiti, haha. To je ponos Dinamu. Nezgodno je što neće imati odmor, ali nema većeg veselja za igrače nego igrati za svoju državu. A pripreme počinju 11. lipnja.

Iznimno uspješnu sezonu imao je i kapetan Arijan Ademi. Stigao je do 19. trofeja s Dinamom.

- Ponosni smo što smo na ovaj način priveli sezonu kraju. Bilo je dosta teško i dugo je trajalo. Ovo je jedan veliki uspjeh za sve nas. Osobno sam jako ponosan na sve što sam postigao s Dinamom. To je jedna velika stvar, ali najbitnije je da smo nastavili osvajati i nadam se da ćemo to napraviti i iduće sezone. Zajedništvo i karakter su nam najveće odlike.

Dominik Livaković je dobio poštedu u drugom poluvremenu, umjesto njega ušao je Josipović. Bila je to zahvala Damira Krznara za sve što je Livi napravio ove sezone.

- Ovo mi je jedan od slađih naslova s obzirom na uvjete u kojima se igralo. Trener je dao mIađim igračima šansu, isplatilo se, bila je ovo lijepa pobjeda za kraj. Sezona je bila teška, odmor prije nje kratak, ali time su trofeji još i slađi. Jako se veselim reprezentaciji, nadam se velikom rezultatu na Euru.

Kristijan Jakić dobio je prije utakmice nagradu navijača za najboljeg igrača sezone.

- Jako veliko priznanje, pogotovo što je od navijača, koji očekuju uvijek najviši nivo. Nije mi dobro počela sezona, ali zadovoljan sam jer sam pokazao karakter i zalaganje, ali da momčad nije ovakve rezultate postigla, ne bih ni ja iskočio. Jako teška sezona na tri fronte, je sve završilo najbolje, zaista fantastična sezona. Sad 15-ak dana odmora, maknuti glavu od nogometa i iduće sezone po još bolji rezultat.

- Svi ćemo pamtiti Tottenham i taj zadnji sučev zvižduk kad uletite u teren i ne znate što ćete od sreće. I ovo priznanje od navijača ću pamtiti. Veliki je minus što nije bilo gledatelja, ali da su bili, možda ne bismo ostvarili sve ovo. Hvala navijačima što su nas dočekali i dali nam podršku nakon Tottenhama, znamo da su uvijek uz nas, nadam se da će se što prije vratiti.

- Na početku nismo dobro izgledali, ali vjerovali smo u sebe. Cijeli stručni stožer, svi ljudi iz kluba i igrači, znali smo koliko vjerujemo i Bog nas je nagradio na fantastičnoj sezoni.

Jedan od najboljih pojedinaca kod Šibenika bio je bivši dinamovac Gordon Schildenfeld.

- Igrali smo protiv mlade, ali dobre momčadi Dinama, koji je pokazao budućnost. Probali smo biti opušteni, ali nije lako, profesionalci smo, dobro smo igrali, nije nas gol išao. Dinamo je zaslužio čestitke od nas i sad idemo na odmor. Sezona je bila dobra, šesto mjesto jako je dobar uspjeh za našu mladu momčad, uz razvijanje tih mladih došlo je i do dobrih transfera i to je to, treba se boriti i razvijati mlade. Imamo dosta potencijala, pokazali smo dosta, da znamo igrati nogomet, puno je suparnika reklo da je Šibeniku teško uzeti bodove, najteži smo od ovih koji se ne bore za naslov, to nam je priznanje i budućnost je dobra pred ovim dečkima. A Dinamo uz Hajduk i Osijek prezentira Hrvatsku u Europi, radi to fantastično i donosi bodove i novac svima nama. Klub je to koji ne radi samo za sebe nego za Hrvatsku. Sezona je bila u cijelom svijetu u čudnim uvjetima, čudno je danas normalno. Euro? Hrvatska ima kvalitetu i talent, pa uz sreću kao u Rusiji može daleko. Visoko je digla ljestvicu, ali kad imaš za ganjati još je i slađe.