Trinaesto kolo HT Prve lige na Šubićevcu su otvorili Šibenik i Slaven Belupo, a za vikend će se odigrati i preostale četiri utakmice. U subotu su na rasporedu utakmice Osijek - Hrvatski dragovoljac te Hajduk-Gorica, dok ćemo u nedjelju pratiti Dinamo - Istra 1961 i Lokomotiva - Rijeka.

Osijek - Hrvatski dragovoljac (subota, 15 sati, ArenaSport 3)

Momčad Nenada Bjelice je u odličnom nizu i ne misli stati, pogotovo ne na Dragovoljcu koji je sa šest bodova zakovan za dno tablice. Momčad Davora Mladine u prošlom je kolu gubila od Lokomotive s 2-0, no odličnom igrom u nastavku došla je do boda. Iako su na papiru veliki favoritu, za Bjeličinu momčad nema opuštanja. U četvrtom kolu Osijek jest slavio, ali s 2-1 golom u 75. minuti što je dokaz da ni danas neće biti lagano. Ipak, Osječani moraju razmišljati samo o sebi, odnosno kako bi, barem privremeno, zasjeli na vrh tablice. Rijeka ima jednako bodova (24), a treći Dinamo 20, ali i dvije utakmice manje.

Hajduk - Gorica (subota, 17.05 sati, ArenaSport 3)

Derbi kola! Hajduk će povratak na pobjedničke staze danas morati srušiti Goricu. Prošlosezonskoj senzaciji u ovoj nešto fali... To više nije momčad koja redovito ruši HNL velikane, već bodove polako i pažljivo skuplja protiv nešto slabijih momčadi. Ipak, danas će imati svojih šansi protiv uzdrmanog Hajduka koji je u prošlom kolu izgubio kod Šibenika. Ponovno se postavljalo pitanje je li Jens Gustafsson dovoljno sposoban za Hajduk jer, uz dužno poštovanje, Splićani su i bez Marka Livaje morali prošetati na Poljudu pokraj Šibenčana.

Pobjedom su se mogli poravnati s Dinamom koji bi, doduše, imao utakmicu više, ali nitko sretniji od navijača Hajduka kada njihov klub ima (barem) jednako bodova kao i najveći rival. Ovako se Splićani i dalje bore za četvrto mjesto s Lokomotivom, ali i za priključak samom vrhu. Najvažnija i najradosnija vijest za navijače Hajduka je, naravno, povratak Livaje koji zbog kartona nije igrao protiv Šibenika. A nije potrebno govoriti koliko je on krucijalan u momčadi Hajduka. Gorica se, inače, nije dobro provela na zadnjem gostovanju na Poljudu, već u 39. minuti semafor je pokazivao 4-0 za domaćina.

Dinamo - Istra 1961 (nedjelja, 15 sati, ArenaSport 3)

Na prvi pogled tek jedna od onih utakmica u kojoj će Dinamo sigurno ostvariti pobjedu. Ili ne? Vidjet ćemo hoće li hrvatski prvak u nedjelju biti 'pod grčem'. Poraz od Rapida, a još više od toga neodgovorna, neozbiljna igra, i dalje bole. Vremena za plakanje nema, no Damir Krznar je (valjda) svjestan da je ova utakmica za njega od krucijalne važnosti. Dinamo mora podići kvalitetu igre, za dva tjedna je već prilika za revanš, a sve osim pobjede na Maksimiru, bio bi debakl. Teško će Krznar 'preživjeti' ispadanje u Europskoj ligi, u ovako ne pre teškoj grupi. No, vratimo se HNL-u. Gledajući statistiku, Istri se u nedjelju ne piše dobro. Od 30 utakmica koliko je Istra odigrala na Maksimiru, samo su tri puta uspjeli remizirati, u ostalih 27 navrata slavio je Dinamo. Tako će Dinamo i sutra biti ogroman favorit, no tko zna. Najteže ligaške utakmice su uvijek one poslije 'Europe'...

Lokomotiva - Rijeka (nedjelja, 17.30 sati, ArenaSport 3)

Iako je utakmica Hajduk-Gorica nominalni derbi kola, u ovom se susretu očekuje golijada budući da su ove dvije momčadi poslije Dinama najefikasnije u ligi. Lokomotiva u ovoj sezoni nije kanta za napucavanje, već legitiman član borbe za Europu, a to je pokazala i u srijedu kada je u zaostaloj utakmici 4. kola na Rujevici srušila Rijeku s 2-1. Nije se puno toga moglo promijeniti u nekoliko dana, no momčad Gorana Tomića više nema pravo na kiks ako želi ostati na vrhu tablice.