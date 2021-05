Stvorili smo si relativno komotnu situaciju pred gostovanje u Split. Šest bodova prednosti, nama pet, a svima ostalima četiri utakmice do kraja. Mislim da je to izuzetno dobra situacija što se tiče psihološkog pritiska. Idemo u Split totalno rasterećeni, ali s velikom željom i voljom da, ajmo reći, prvenstvo učinimo izvjesnim po pitanju prvog mjesta, započeo je prije utakmice s Hajdukom trener Dinama Damir Krznar.

Tjedan dana nakon pobjede protiv Hajduka (2-0) na Maksimiru, slijedi još jedno izdanje najvećeg hrvatskog derbija. Riječ je o zaostaloj utakmici 22. kola koja će se igrati na Poljudu. U međuvremenu su 'modri' slavili u Koprivnici (2-0), a Hajduk je pobijedio Rijeku na Poljudu (2-1).

- Sigurno to neće biti ista utakmica kao u Zagrebu prije nekoliko dana. Izuzetno su dobro odigrali protiv Rijeke i ponovno reaktivirali kandidaturu za mjesta koja vode u Europu. Sigurno da će s te strane njihov motiv biti na najvišoj mogućoj razini. Očekujem dobru, atraktivnu, zanimljivu utakmicu. Veseli me da i njima igra samo pobjeda. Ajmo ući u jednu pravu sportsku bitku gdje obje momčadi nastoje doći do pobjede i samim time očekujem atraktivnu utakmicu - jasan je trener Dinama.

U posljednja četiri odlaska u Split, Dinamo je tri puta slavio. Također, u Krznarovim redovima su skoro u potpunosti zdravi. Samo Moharrami sigurno neće zaigrati, dok je Gavranović upitan.

- Ne volim se loviti za brojke i tradicije. Svaka je utakmica posebna na jedan način za sebe i mi gledamo samo tu današnju, ne gledamo što je bilo prije. Uvijek moramo dati maksimum, protiv koga god igrali. Zasad to i dajemo, a to daje rezultate te se nadam da će tako biti i sutra.

Mnogo se stvari događalo s Paolom Tramezzanijem u zadnje vrijeme.

- U samoj pripremi utakmice dosta znači kad novi trener tek dolazi, kad je odigrao utakmicu - dvije. S obzirom na Tramezzanija koji je već neko vrijeme u Hajduku, uspjeli smo se pripremiti za njih. Imali su nekih noviteta i specifičnosti protiv Rijeke, razmotrili smo to. Očekujemo sličan sastav i stil igre kao što je bilo protiv Rijeke jer im je dalo dobar rezultat - zaključio je trener Dinama.