Krznar za 24sata o Luki Modriću u Celju i HNL derbiju: Sjećam se i kad nam je Rujevica pljeskala

Luka Modrić? Bio je to zanimljiv marketinški potez, mnogi su svjetski mediji u tom periodu pisali o Celju i Luki Modriću. I da, predsjednik kluba se javio Real Madridu, sve je išlo službenim kanalima. Svi znamo da je to nemoguća misija, ali to je ideja našeg predsjednika, on kaže da uvijek treba ganjati najviše ciljeve, kaže nam Damir Krznar (51).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.