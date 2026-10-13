Kulenović i Vlašić heroji Torina! Pogledajte koje su ocjene dobili

Torino je u ponedjeljak svladao Udinese 2-1, a važnu ulogu u pobjedi domaćina imao je hrvatski dvojac. Sandro Kulenović iskoristio je veliki poklon gostujuće obrane i zabio samo tri minute nakon ulaska s klupe, dok je Nikola Vlašić svojim ulaskom potpuno promijenio ritam igre Torina.

Hrvatski reprezentativac i kapetan momčadi neočekivano nije bio u početnoj postavi, no odluka Ignazija Abatea pokazala se upitnom. Vlašić je odmah po ulasku na teren donio novu energiju i pokrenuo niz ozbiljnih napada domaće momčadi. Jedna od takvih akcija završila je pogotkom Kulenovića u 67. minuti.

Bivši napadač Dinama nije imao težak posao. Obrana Udinesea napravila je veliku pogrešku, a Kulenović je poklon iskoristio i loptu poslao u praznu mrežu. Bio mu je to jedan od jednostavnijih pogodaka u karijeri. Torino je prethodno poveo u 36. minuti preko Bragance, ali je Ekkelenkamp sedam minuta poslije vratio utakmicu na početak.

Talijanska Gazzetta dello Sport posebno je pohvalila Kulenovićev učinak, dodijelivši mu ocjenu 7. U osvrtu na njegov nastup istaknula je njegov osjećaj za gol.

"On je čovjek trenutka, napadač koji zabija nemoguće golove. Nakon Bologne ponovno je zabio, a ovoga puta može zahvaliti Bertoli i Okoyeu", piše Gazzetta.

Višu ocjenu od Kulenovića dobio je samo Rolando Mandragora, kojeg je talijanski list proglasio najboljim igračem susreta. Vlašić je također zaradio vrlo visokih 7,5, čime je potvrđen njegov utjecaj na igru Torina nakon ulaska s klupe. Hrvatski veznjak bio je jedan od glavnih pokretača domaćih napada, a njegova energija i inicijativa pomogle su Torinu da stvori konkretnije prilike. Upravo je takva igra prethodila akciji iz koje je Kulenović stigao do gola.

"Ulazi s klupe i ostvaruje učinak dostojan prvaka. Šalje precizan centaršut za Comuzzov udarac glavom, a zatim upućuje visoku loptu kojom rezultat postaje 2-1", piše Gazzetta o Vlašiću.