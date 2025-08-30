Obavijesti

Kulenović opet spasio 'modre': Dinamo igrao samo 45 minuta, Varaždin 'špancirao' u nastavku

Piše Hrvoje Tironi,
Kulenović opet spasio 'modre': Dinamo igrao samo 45 minuta, Varaždin 'špancirao' u nastavku
Varaždin: Dinamo i Varaždin susreli se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Zagrepčani su prvi gol primili - neozbiljno. Dinamovci su gledali kako Varaždinci izvode prekršaj na sredini terena, pa iz kontre dobili gol. A nitko nije ni pokušao spriječiti da domaćin brzo izvede taj faul...

Dinamo se izvukao u Varaždinu! Sandro Kulenović je u sudačkoj nadoknadi s bijele točke spasio "modre" prvog poraza sezone. Bila je to sjajna utakmica, na kraju su Varaždin i Dinamo podijelili bodove. Za domaćina su zabijali Latković i Boršić, "plave" do remija odveli Lisica i Kulenović.

