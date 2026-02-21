Kup Krešimira Ćosića ostaje na Gripama, Splićani bolji od Zadra

U finalu košarkaškog Kupa Krešimira Ćosića Split je u Zagrebu svladao Zadar 89-86 i osvojio svoj sedmi Kup, drugi uzastopni, dok Zadar ostaje na devet trofeja koji nose ime po njihovom nekadašnjem igraču, košarkaškom velikanu Krešimiru Ćosiću.

Dalmatinsko finale postalo je zadnjih nekoliko sezona zaštitni znak završnica Kupa i prvenstva. U zadnjih pet sezona Zadar je osvojio četiri naslova prvaka i sva četiri puta u finalima svladao Split, a bili su bolji i u zadnjem međusobnom finalu Kupa, koje je odigrano prije pet godina u Omišu. Split je prošle godine osvojio Kup u Zaboku i tada su u četvrtfinalu savladali upravo Zadar, kao i večeras u domu Dražena Petrovića.

Zagreb: Finale SuperSport Kupa Kresimir Ćosić između Splita i Zadra | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Na putu do finala momčad Dina Repeše ove je sezone svladala Alkar, Omiš i Cibonu, dok je Zadar bio bolji od Dubrave, Dinama i Šibenke. Branitelj naslova Split krenuo je u utakmicu s petorkom Myers, Jordano, Sikirić, Drežnjak i Stevens, Zadar s druge strane s Mihailovićem, Klaricom, Tišmom, Ramljakom i Žganecom. Žuti su krenuli bolje i poveli 7-0 pa je Jusup bio prisiljen nakon minute i pol prekinuti njihov niz minutom odmora. Zadar je krenuo bez dvojice važnih aduta, centar Lovro Mazalin ozlijedio je gležanj, organizator igre Borna Kapusta šaku lijeve ruke, ali je Jusup vrlo brzo bio prisiljen uvesti obojicu jer njegovim igračima na početku utakmice baš ništa nije polazilo za rukom. Tek naklon četiri minute Mihailović je za zabio prvi koš za Zadar za 9-2, Split je tricama Sikirića i Kučića podigao na 20-7, da bi se na koncu na prvi odmor otišlo s prednošću žutih 24-14.

Prednost su stvorili boljim šutom i dobrom obranom Sikirića na najboljem Zadraninu Mihailoviću, koji se dodatno trošio jer je u obrani pazio na najboljeg strijelca žutih Jordana. Drugu četvrtinu bolje su otvorili Zadrani i nakon dvije i pol minute serijom 8-2 smanjili prednost Splita na svega četiri koša prednosti, ali momčad Dina Repeše vratila se u mirnije vode kada je u reket ušao korpulentni Stevens i otvorio prostor za nekoliko dalekometnih šuteva Sikiriću i dva puta Jordanu, pa su na poluvrijeme otišli s prednošću 46-33, uz napomenu kako su važni aduti jedne i druge momčadi Drežnjak i Mihailović zarana zaradili po tri osobne pogreške.

U drugom poluvremenu Jusup je snizio petorku koja se s tri trice po drugi put vratila u igru i samo tri koša zaostatka. Nerješiva enigma za Splićane bio je Ramljak koji je šutevima i igrom leđima košu bušio njihovu obranu, a kad bi ga uspjeli zaustaviti pronalazio je suigrače na šutu, i tako je Zadar došao do prvog vodstva na utakmici 59-60 u 27. minuti. Obrana Splita nije postojala, primili su 37 koševa u četvrtini i Zadar je u zadnjih deset minuta finala ušao s prednošću 65-70.

Važnost utakmice donijela je i dodatnu dozu nervoze u zadnjoj četvrtini, u kojoj se i onako slabašna obrana Splita raspadala nakon svakog preuzimanja, ali su mladi Kučić i Sikirić tricama i zakucavanjem, nakon kojeg je isključen Žganec, i Jordano polaganjem vratili Split u prednost 79-78 četiri minute prije kraja. To je prelomilo utakmicu, jer do kraja se igralo koš za koš a Stevens je zakucavanjem donio prednost 86-82 za Split 1:34 minute prije kraja utakmice. Jusup je uzeo svoju zadnju minutu odmora, Mihailović je stavio dva bacanja, Split nije uspio ni šutnuti ali je i Mazalin promašio zicer, nakon čega su njegovi suigrači bili prisiljeni napraviti prekršaj.

Na 14.5 sekundi do kraja Drežnjak je stavio jedno bacanje za 87-84, Splićani su napravili brzi prekršaj iz kojeg je Mihailović smanjio na 87-86, potom su i Zadrani napravili brzi prekršaj na Jordanu koji zabija oba bacanja za 89-86, a u zadnjih 7.4 sekundi Zadrani nisu uspjeli poravnati, Mihailović je promašio tricu i Split je došao do pobjede i do drugog uzastopnog Kupa. Zasluženo, bolje su otvorili i zatvorili utakmicu, ranjeni Zadar s pola Mazalina i Kapuste nije uspio izdržati svih 40 minuta. Kod Zadra su bolji od ostalih bili Ramljak, Tišma i Mazalin, kod Splita su bolji od ostalih bili MVP finala Sikirić te Jordano i Stevens,