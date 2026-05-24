Kustić: Čestitke Dinamu! Lijepo je vidjeti koliko je povratak ovih trofeja u Maksimir značio

Nogometaši Dinama na punom Maksimiru slavili su osvojenu duplu krunu, a u zadnjoj utakmici HNL-a remizirali su protiv Lokomotive (0-0). Utakmica nije imala rezultatsku važnost jer su 'modri' novi naslov hrvatskog prvaka osigurali nekoliko kola prije kraja. Osim naslova Hrvatske, Dinamo je savladao Rijeku u finalu Kupa (2-0).

Momčadi Marija Kovačevića čestitali su mnogi, a svoju čestitku uputio je i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.

- Čestitam Dinamu na sjajnoj sezoni i osvajanju dvostruke krune. I u prvenstvu i u kupu pokazali su se kao najbolja momčad u Hrvatskoj te je bilo lijepo vidjeti koliko je povratak ovih trofeja u Maksimir značio svim igračima i cijelom klubu, kao i naravno navijačima. Čestitam predsjedniku Zvonimiru Bobanu i suradnicima, treneru Mariju Kovačeviću i njegovom stožeru, svim igračima, djelatnicima kluba i navijačima Dinama na izvanrednoj sezoni i proslavi koja dolikuje takvim uspjesima. Dinamu od srca želim uspješnu novu europsku sezonu, kao i ostalim našim predstavnicima - Hajduku, Varaždinu i Rijeci, kojima također čestitam na ostvarenom plasmanu u europska natjecanja - poručio je Kustić na službenim stranicama HNS-a.

Zagreb: GNK Dinamo osvojio Prvenstvo 2026. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kustić je bio i na dodjeli pehara i medalja, a upravo je on uručio pehar legendi i kapetanu 'modrih' Josipu Mišiću.