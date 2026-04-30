Kustić i Ševčenko dogovorili su suradnju HNS-a i Ukrajinaca

U Vancouveru se ovih dana održava Kongres u organizaciji Fife, a tom su se prigodom sastali i predsjednici Marijan Kustić te Andrij Ševčenko, koji su potpisali ugovor o suradnji Hrvatskog nogometnog saveza s ukrajinskim.

Osim Kustića, sastanku su nazočili još glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško te zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari. Suradnja će obuhvaćati održavanje sportskih, edukacijskih i tehničkih aktivnosti za ukrajinske nogometaše i stručno osoblje u Hrvatskoj.

To je samo nastavak prijateljskih dugogodišnjih odnosa između nogometnih saveza Hrvatske i Ukrajine.

- Potpisivanje ovog sporazuma potvrđuje naše dobre odnose s Ukrajinskim nogometnim savezom te ćemo ih nastaviti razvijati u duhu prijateljstva te sportske i tehničke suradnje. Zahvaljujem predsjedniku Ševčenku na otvorenom dijalogu i velikom poštovanju koje je iskazao prema hrvatskom nogometu i našem Savezu. U ovom teškom razdoblju za Ukrajinu, što uključuje i njihove nogometaše i trenere, možemo dati svoj doprinos omogućavanjem njihovog sudjelovanja u aktivnostima u Hrvatskoj i tako iskazati podršku i suosjećanje koje imamo prema ukrajinskom narodu. Nadamo se, naravno, da će se uskoro nogomet moći u punom obujmu vratiti u ukrajinsku svakodnevnicu - poručio je Kustić tom prilikom.