Obavijesti

Sport

Komentari 0
NASTAVAK PRIJATELJSTVA

Kustić i Ševčenko dogovorili su suradnju HNS-a i Ukrajinaca

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: HNS

Potpisivanje ovog sporazuma potvrđuje naše dobre odnose s Ukrajinskim nogometnim savezom te ćemo ih nastaviti razvijati u duhu prijateljstva te sportske i tehničke suradnje, poručio je Kustić

Admiral

U Vancouveru se ovih dana održava Kongres u organizaciji Fife, a tom su se prigodom sastali i predsjednici Marijan Kustić te Andrij Ševčenko, koji su potpisali ugovor o suradnji Hrvatskog nogometnog saveza s ukrajinskim.

Osim Kustića, sastanku su nazočili još glavni tajnik HNS-a Josip Tomaško te zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari. Suradnja će obuhvaćati održavanje sportskih, edukacijskih i tehničkih aktivnosti za ukrajinske nogometaše i stručno osoblje u Hrvatskoj.

Foto: HNS

To je samo nastavak prijateljskih dugogodišnjih odnosa između nogometnih saveza Hrvatske i Ukrajine.

- Potpisivanje ovog sporazuma potvrđuje naše dobre odnose s Ukrajinskim nogometnim savezom te ćemo ih nastaviti razvijati u duhu prijateljstva te sportske i tehničke suradnje. Zahvaljujem predsjedniku Ševčenku na otvorenom dijalogu i velikom poštovanju koje je iskazao prema hrvatskom nogometu i našem Savezu. U ovom teškom razdoblju za Ukrajinu, što uključuje i njihove nogometaše i trenere, možemo dati svoj doprinos omogućavanjem njihovog sudjelovanja u aktivnostima u Hrvatskoj i tako iskazati podršku i suosjećanje koje imamo prema ukrajinskom narodu. Nadamo se, naravno, da će se uskoro nogomet moći u punom obujmu vratiti u ukrajinsku svakodnevnicu - poručio je Kustić tom prilikom.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026