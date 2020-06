Kustić: Split je veliki favorit da ugosti utakmicu s Francuskom!

Šuker i Dalić uskoro će sjesti za stol i dogovoriti se, nema nikakvih problema oko ugovora, rekao je Marijan Kustić i otkrio da na Maksimir hrvatska reprezentacija vjerojatno neće tako skoro

<p>Nema Europskog prvenstva ovo ljeto, <strong>hrvatska nogometna reprezentacija</strong> nije odigrala utakmicu još od studenog prošle godine zbog pandemije korona virusa, a prvo bi okupljanje trebala imati početkom rujna dozvole li prilike.</p><p>Uefa je potvrdila da će zadržati Ligu nacija i "vatreni" bi u rujnu trebali imati dva gostovanja u nizu, prvo u <strong>Portugalu</strong> 5., a potom i u <strong>Francuskoj</strong> 8. rujna. Nakon toga, u listopadu, slijede dvije domaće utakmice, protiv <strong>Švedske</strong> i Francuske.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja za Lovru Kalinića</strong></p><p>HNS još nije odlučio gdje će biti te utakmice, a Maksimir će vrlo vjerojatno otpasti s obzirom na narušenu statiku istočne tribine nakon zagrebačkog potresa 22. ožujka.</p><p>- Naravno da razgovaramo o domaćinstvima utakmica, oni mogu biti samo na onima koje imaju određenu kategoriju. Znamo situaciju oko Istoka, teško da bismo mogli igrati na Maksimiru kakva je sad situacija. Nadamo se da će se nešto napraviti, svi trebaju uložiti napore da se to riješi - rekao je izvršni direktor HNS-a <strong>Marijan Kustić</strong> za Novu TV.</p><p>Bilo je polemika oko Rijeke i utakmice sa Slovačkom, koja je bila ključna u plasmanu za Euro, a kapacitet stadiona premali za važnost takve utakmice pa za onu s Francuskom u HNS-u ciljaju jedini preostali veliki stadion na raspolaganju.</p><p>- Split je veliki favorit da se utakmica s Francuskom igra upravo tamo! Znate kakva je bila organizacija s Mađarskom, atmosfera je bila sjajna i sve je bilo na nivou. Hoće li tamo doći i Švedska? Izvršni odbor donijet će odluku o tome - rekao je Kustić.</p><p>Nakon duplog domaćeg programa u listopadu, Hrvatska će u studenom ići u goste Švedskoj pa dočekati Portugal. Pobjednik skupine izborit će plasman na završni turnir Lige nacija, a posljednji će ispasti u Ligu B za iduće izdanje.</p><p>Osim o gradovima domaćina triju domaćih natjecateljskih utakmica u 2020., HNS mora dogovoriti i nastavak suradnje s izbornikom Zlatkom Dalićem jer mu postojeći ugovor istječe za desetak dana.</p><p>- Nema nikakvih problema oko toga, predsjednik HNS-a i Dalić naći će se. Postoji želja i volja s naše i njegove strane, to smo rekli više puta, očekujem da će se to uskoro i finalizirati - zaključio je Kustić.</p>