Kustić: Šuker je upravo potpisao ugovor, klubovi iz naše lige će podijeliti deset milijuna eura!

Na tribinama Šubićevca je vrh HNS-a, izbornik Zlatko Dalić, izbornik mladih Igor Bišćan..., a Slaven Bilić bio je jedan od rijetkih koji je nosio masku!? No, u Šibeniku su i švedski partneri saveza...

<p>Evo, upravo sad, u poluvremenu utakmice predsjednik <strong>Davor Šuker</strong> potpisuje ugovor sa švedskim partnerima - otkrio je direktor Hrvatskog nogometnog saveza <strong>Marijan Kustić</strong> na Šubićevcu.</p><p>Dakle, poluvrijeme (lošeg nogometa), pa olovka u ruke i pravac VIP salon. Da se završi i ta priča.</p><p>HNS je, dakle, potpisao ugovor kojim tvrtka Magine Pro kupuje TV prava na HNL, a čelnici saveza uvjeravaju da je ukupan posao težak deset milijuna eura. Odnosno, klubovi bi svake sezone trebali podijeliti više od milijun eura.</p><p>- To je velika stvar, velik posao za nas i sve klubove - ponavlja Kustić.</p><p>U intervjuu za 24sata <strong>Damir Mišković</strong>, koji je i dogovorio posao, naglasio je:</p><p>- Mi smo se dogovorili, sad je ugovor kod pravnika obje strane. Znate, to je ugovor od 60-ak stranica, pa ga obje strane moraju dobro proučiti.</p><p>Iskoristili su kulisu finala Kupa da ga i potpišu, a ovo je priopćenje HNS-a:</p><p><em>Nakon javnog poziva na dostavu ponuda za televizijska i medijska prava na utakmice pod ingerencijom HNS-a, Hrvatski nogometni savez sa zadovoljstvom može potvrditi kako je potpisan ugovor s novim medijskim partnerom saveza, kompanijom Endorphin Magine LTD. Svečano potpisivanje ugovora održano je na šibenskom Šubićevcu u poluvremenu finalne utakmice Hrvatskog nogometnog kupa, a ugovor su potpisali predsjednik HNS-a Davor Šuker i predsjednik uprave Endorphina Gunnar Winbergh.</em></p><p><em>Počevši s natjecateljskom godinom 2022./23., Endorphin će preuzeti produkcijska i distribucijska prava za sve utakmice u HNS-ovom vlasništvu – uključujući muška i ženska klupska natjecanja, utakmice futsalskih, mladih i ženskih reprezentacija te necentralizirane prijateljske utakmice A reprezentacije.</em></p><p><em>Uprava Endorphina ima dugogodišnje iskustvo na području televizijskih prijenosa te prijenosa sportskih događanja. Predsjednik uprave Endorphina Gunnar Winbergh također je član odbora tvrtke Magine Pro, jedne od vodećih kompanija na području internetskog prijenosa video sadržaja (OTT i VOD). U sklopu navedene funkcije Winbergh je sudjelovao u projektima s televizijskim kućama poput BeIN te u brojnim drugim sportskim prijenosima u Njemačkoj i Švedskoj. Magine Pro također uspješno djeluje na području zabavnog sadržaja te su surađivali s tvrtkama poput Flixola, PassionFlixa te Sappe.</em></p><p><em>"Naša suradnja s Endorphinom rezultat je rastućeg ugleda hrvatskih nogometnih natjecanja te je početak nove etape za hrvatski nogomet, koji u proteklih nekoliko godina proživljava procvat na području reprezentativnih rezultata, ali i na području uspjeha hrvatskih klubova. Rad i kvaliteta unutar naših klubova pomogli su nam podići međunarodni ugled hrvatskih natjecanja te sklopiti ovaj sjajan ugovor, koji će njima zauzvrat uvelike pomoći u daljnjem rastu. Siguran sam kako će se Endorphin pokazati kao odličan partner u razvoju nogometa u Hrvatskoj. Radujemo se zajedničkoj suradnji na globalnoj promociji hrvatskog nogometa te na povećanju dostupnosti naših natjecanja međunarodnoj publici", izjavio je predsjednik HNS-a Davor Šuker.</em></p><p><em>"Presretni smo što nas je HNS odabrao kao globalnog medijskog partnera za hrvatski nogomet. Već dugi niz godina pratim hrvatski nogomet te sam zaista impresioniran kvalitetom i uzbuđenjem koje vidim na terenu. Veselimo se što ćemo hrvatski nogomet moći podijeliti s gledateljima diljem svijeta", izjavio je glavni partner u kompaniji Endorphin Gunnar Winbergh.</em></p><p>Kustić nije htio špekulirati kad će se publika vratiti na tribine, ali je za HTV otkrio još jedno:</p><p>- Ja ću biti predstavnik HNS-a u Hrvatskom olimpijskom odboru, s kojim imamo jako dobar odnos. I predsjednik Zlatko Mateša imat će našu podršku za još jedan mandat.</p><p>A na tribinama Šubićevca među stotinjak ljudi s pozivnicom HNS-a našli su se čelnici saveza, gosti iz Švedske, izbornici Zlatko Dalić i Igor Bišćan, ali i <strong>Slaven Bilić</strong>. Koji je bio jedan od rijetkih s maskom...</p>