Kustura uoči borbe za broncu: 'Cilj je jasan, a naši navijači će biti prevaga u ovoj utakmici...'

Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu igra povijesnu utakmicu. Protiv Francuske će se boriti za brončanu medalju u Ljubljani. Očekuje se velik broj hrvatskih navijača te će naša reprezentacija imati gromoglasnu podršku. Hrvatska se dobro nosila sa Španjolskom u polufinalu, ali izgubila 2-1, no pokazala da ima kvalitetu za medalju. Atmosferu u reprezentaciji je za stranice HNS-a opisao Duje Kustura.

Susret Hrvatske i Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u futsalu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ozračje u momčadi je i dalje jako dobro kao i od prvog dana. Ostaje žal poslije utakmice protiv Španjolaca koje smo zadnjih pet minuta uvukli u nervozu, “nanjušili krv”. Međutim, već smo u četvrtak sav fokus usmjerili na Francusku, znamo naš cilj, medalja na Europskom prvenstvu - rekao je pa komentirao poraz od Španjolske:

- Mi igrači i stožer smo vjerovali ne samo da im možemo doći blizu, već da ih možemo i pobijediti. Ova utakmica nam je dala potvrdu da smo jako blizu, ali da nam ipak još nešto nedostaje, najviše iskustvo takvih utakmica. Hrvatska mora u kontinuitetu na velikim natjecanjima pobjeđivati takozvane lakše protivnike i otvarati nam mogućnost što češće igrati s najvećima i tako ćemo im se još više približiti.

Najavio je susret s Francuskom.

- Očekujem sličnu utakmicu kao što je bila ona u skupini na ovom Europskom prvenstvu. Znamo se jako dobro, Francuska ima jako brze igrače i neće nam biti lagano, ali vjerujem da će u Ljubljanu opet doći jako puno naših ljudi i da bi to ovaj put trebala biti prevaga - rekao je Kustura.