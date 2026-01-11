Obavijesti

NJEMAČKA POBIJEDILA

Kuzmanović nakon poraza: Sve je i dalje pod kontrolom. Sada ćemo vidjeti gdje možemo bolje

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Kuzmanović nakon poraza: Sve je i dalje pod kontrolom. Sada ćemo vidjeti gdje možemo bolje
Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hrvatska - Češka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Imali smo dobrih trenutak, ali i loših. Sve u svemu, trebamo biti bolji u vraćanju u obranu, to je svima jasno. Njihov golman je obranio dosta zicera. Međutim, treba biti pozitivan, nadovezao se Luka Cindrić

Hrvatski rukometaši i drugi su put izgubili od Njemačke u generalnoj probi uoči Eura. U Zagrebu je bilo samo tri razlike za Njemačku, a u nedjelju u Hannoveru bilo je šest, točnije, 33-27 za hrvatskog protivnika. Nijemci su bili koncentriraniji i iskoristili su većinu grešaka Hrvatske. Utakmicu su za RTL komentirali Luka Cindrić i Dominik Kuzmanović.

Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro
Sigurdsson potvrdio loše vijesti: Šipić 100 posto neće na Euro | Video: 24sata/pixsell

- Imali smo dobrih trenutak, ali i loših. Sve u svemu, trebamo biti bolji u vraćanju u obranu, to je svima jasno. Njihov golman je obranio dosta zicera. Međutim, treba biti pozitivan. Njemačka je realno u ovom trenutku bolja od nas, ali to ne znači ništa. Pokazali smo dobrih trenutaka. Sve će sjesti na mjesto kad krene prvenstvo - započeo je Cindrić pa dodao:

- Generalno naša obrana je bila taj stup u osvajanjim medalja tako da bi trebali imati fokus na to. Danas svi igraju dobru i čvrstu obanu pa bi trebali tražiti više laganih golova. Danas nismo igrali puno 5-1, ali oko te obrane ćemo graditi našu taktiku i naše šanse na turniru. Nadam se da možemo ponoviti uspjeh od prošle godine. Veliki je pritisak na nama, ali trebamo ostaviti srce na terenu, Jako je EP natjecanje, nema lakih utakmica. Međutim, jedva čekamo da krene prvenstvo.

Svoje mišljenje dao je i Dominik Kuzmanović.

- Ima i puno dobih i loših strana ove utakmice. Imali smo dosta tenhničkih grešaka gdje se ne možeš dobro ni vratiti u obranu. Možda se čini ovih šest razlike puno, ali mislim da je sve pod kontrolom još. Ove dvije utakmice su nam savršeno poslužile da vidimo gdje se možemo poboljšati i da izbrusimo sve detalje - rekao je hrvatski golma pa dodao:

- Danas je nedostajalo malo fokusiranosti. I ovi letovi, kašnjenja su nas koštali. Ali, moramo ispraviti sve detalje video-analizom. Proučiti sve naše protivnike. Prva utakmica nam je jako važna jer bi nam pobjeda dala veliko samopouzdanje. Gruzija je specifična reprezentacija. Ne smijemo imati nikakve izlike. Moramo se pojaviti na terenu i odmah pokazati svoje pravo lice.

