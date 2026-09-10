Kuzmanović zaključao gol u Ligi prvaka! Skupio čak 13 obrana

Dominik Kuzmanović nije mogao poželjeti bolji početak europske avanture u dresu Magdeburga. Hrvatski reprezentativni golman odmah je na premijeri Lige prvaka pokazao koliko će značiti njemačkom velikanu, koji je na otvaranju natjecanja razbio Kolstad s čak 37-22.

Kuzmanović je od samog početka bio jedna od ključnih figura domaće momčadi. Već u prvih sedam minuta skinuo je tri udarca, a kada je Kolstad sredinom prvog dijela zaprijetio i približio se na samo pogodak zaostatka, hrvatski vratar zaustavio je norveški nalet.

Malmo: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Magdeburg je potom ubrzao, a upravo su Kuzmanovićeve obrane bile temelj za seriju domaćina. Njegove intervencije otvarale su prostor za lake pogotke iz tranzicije, pa je njemačka momčad na poluvrijeme otišla s 19-12.

Nastavak je donio potpunu dominaciju Magdeburga. Kuzmanović je nastavio braniti u velikom ritmu, zaustavio je i jedan sedmerac, dok je razlika iz minute u minutu rasla. Na kraju je završilo s velikih 15 pogodaka razlike.

Hrvatski reprezentativac utakmicu je zaključio s 13 obrana i 35 posto uspješnosti, a njegova predstava bila je toliko uvjerljiva da Matej Mandić nije dobio priliku među vratnicama. Nakon odličnih izdanja u hrvatskoj reprezentaciji i Gummersbachu, Kuzmanović je ovog ljeta napravio veliki korak u karijeri. Prvi nastup u Ligi prvaka za Magdeburg odmah je pokazao da je spreman za najveću klupsku scenu.