Obavijesti

Sport

Komentari 0
MANDIĆ NIJE NI ULAZIO

Kuzmanović zaključao gol u Ligi prvaka! Skupio čak 13 obrana

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Kuzmanović zaključao gol u Ligi prvaka! Skupio čak 13 obrana
Varaždin: Hrvatska i Švedska odigrale prijateljsku utakmicu u Varaždinu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kuzmanović je u debiju za Magdeburg u Ligi prvaka briljirao s 13 obrana i srušio Kolstad, pa je odmah pokazao da je novi adut njemačkog diva

Admiral

Dominik Kuzmanović nije mogao poželjeti bolji početak europske avanture u dresu Magdeburga. Hrvatski reprezentativni golman odmah je na premijeri Lige prvaka pokazao koliko će značiti njemačkom velikanu, koji je na otvaranju natjecanja razbio Kolstad s čak 37-22.

Kuzmanović je od samog početka bio jedna od ključnih figura domaće momčadi. Već u prvih sedam minuta skinuo je tri udarca, a kada je Kolstad sredinom prvog dijela zaprijetio i približio se na samo pogodak zaostatka, hrvatski vratar zaustavio je norveški nalet.

Malmo: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Zagrijavanje igrača prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Magdeburg je potom ubrzao, a upravo su Kuzmanovićeve obrane bile temelj za seriju domaćina. Njegove intervencije otvarale su prostor za lake pogotke iz tranzicije, pa je njemačka momčad na poluvrijeme otišla s 19-12.

Nastavak je donio potpunu dominaciju Magdeburga. Kuzmanović je nastavio braniti u velikom ritmu, zaustavio je i jedan sedmerac, dok je razlika iz minute u minutu rasla. Na kraju je završilo s velikih 15 pogodaka razlike.

Hrvatski reprezentativac utakmicu je zaključio s 13 obrana i 35 posto uspješnosti, a njegova predstava bila je toliko uvjerljiva da Matej Mandić nije dobio priliku među vratnicama. Nakon odličnih izdanja u hrvatskoj reprezentaciji i Gummersbachu, Kuzmanović je ovog ljeta napravio veliki korak u karijeri. Prvi nastup u Ligi prvaka za Magdeburg odmah je pokazao da je spreman za najveću klupsku scenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Kad igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
JABUKA NE PADA DALEKO...

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 52 godinom, a šuška se kako bi se mogao vratiti u kavez. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (15) i Ivan (23) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026