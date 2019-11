Kvaliteta? Pa za pola Dinama bore se 'veće ribe' od Atalante!

Dinamo je spreman za novo europsko proljeće! Da, Zagrepčani večeras u Milanu igraju za novi proljetni nastup u europskim kupovima, ali i za ulazak među nogometnu elitu. Pobjeda na legendarnom San Siru približila mi 'modre' i proljeću u Ligi prvaka. Svemu onome o čemu navijači Dinama prije par godina nisu mogli ni sanjati...

No, pred Dinamom je jako težak zadatak, do pozitivnog rezultata (pobjeda ili remi), nogometaši Nenada Bjelice moraju preko Atalante. Na prvu nimalo zvučnog, ali strašno neugodnog suparnika koji je ove subote 75 minuta u šaci držao i veliki Juvenus. Zaboravite Šahtar, zaboravite dva gola u sudačkoj nadoknadi, u ovaj Dinamo treba vjerovati. Ova je momčad to pokazala na desetke puta, Dinamo može oduševiti još jednom.

Foto: Infogram/24sata Atalanta je sjajna momčad, ali... Dinamo je još bolji! Zar mislite da Livaković, Perić, Ademi, Olmo, Oršić ili Petković ne bi imali mjesta u početnoj postavi Atalante? Hmmm, nismo sigurni, za ove dečke bore se i 'veće ribe'. Čak i puno veće, renomiraniji i kvalitetniji europski velikani.

- Petkovića boli koljeno, ali bit će spreman za Atalantu - poručio je prije odlaska na put Nenad Bjelica, svjestan i sam kako Petko mora igrati.

Kako je Petko 'taj', kako se Petka plaše i stasiti talijanski braniči. I uz sav respekt suparniku, Dinamo može pred 5000 svojih navijača do pravog rezultata. Pa i srušiti Atalantu na magičnom San Siru. Za povijest, za europsko proljeće, pa i za konačni revanš Atalanti poslije dugih 29 godina...