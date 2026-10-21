Obavijesti

Sport

Komentari 5
JEDAN OD NAJBOLJIH

'Kvaradona' se teško ozlijedio protiv Barce. Prognoze jako loše

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
'Kvaradona' se teško ozlijedio protiv Barce. Prognoze jako loše
Foto: Stephane Mahe
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jedan od ključnih igrača PSG-a u pohodu na obranu naslova u Ligi prvaka. Proglašen je najboljim igračem cijelog natjecanja

Admiral

Kviča Kvaratškelia prošle sezone bio jedan od ključnih igrača PSG-a u pohodu na obranu naslova u Ligi prvaka. Proglašen je najboljim igračem cijelog natjecanja prošle sezone.  Ove sezone također igra sjajno, no na neke stvari se ne može utjecati. Jedna od takvih stvari su ozljede. U 4-2 pobjedi njegov PSG-a protiv Barcelone nakon duela s Xavijem Espartom ostao ležati na travnjaku.

Na kraju je iznesen s terena i za njega je utakmica bila završena.

Da ozljeda nije nimalo bezazlena, objavio je francuski L'Equipe. - PSG strahuje da je Kvaratskhelia potrgao križne ligamente. Danas će biti podvrgnut magnetskoj rezonanci, ali prve liječničke dijagnoze su porazne. Ako se potvrde, za njega je sezona gotova.  - ističe L'Equipe.

UEFA Champions League - Paris St Germain v FC Barcelona
Foto: Stephane Mahe

Inače, bio bi to ogroman udarac za najbolju europsku momčad. PSG ga je kupio od Napolija u siječnju prošle godine za 80 milijuna eura. Od tada mu se vrijednost povećala na 140 milijuna eura prema Transfermarktu. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, udarila mu na ego! Glumica filmova za odrasle javno osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK
SPEKTAKLI

VIDEO Liga prvaka: PSG dobio Barcu u čudesnoj utakmici! City i Gvardiol razbili Majerov AEK

PSG je u čudesnoj utakmici srušio Barcelonu! Utakmica prepuna šansi i golova, pravi europski spektakl. Manchester City i Joško Gvardiol su s 5-1 potopili AEK Lovre Majera

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026