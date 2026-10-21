'Kvaradona' se teško ozlijedio protiv Barce. Prognoze jako loše

Kviča Kvaratškelia prošle sezone bio jedan od ključnih igrača PSG-a u pohodu na obranu naslova u Ligi prvaka. Proglašen je najboljim igračem cijelog natjecanja prošle sezone. Ove sezone također igra sjajno, no na neke stvari se ne može utjecati. Jedna od takvih stvari su ozljede. U 4-2 pobjedi njegov PSG-a protiv Barcelone nakon duela s Xavijem Espartom ostao ležati na travnjaku.

Na kraju je iznesen s terena i za njega je utakmica bila završena.

There is fear and suspicion that Kvaratskhelia may have an ACL tear MRI results to be done however initial tests are not encouraging 🤕 Kvara got injured after contact, with instability in the right knee causing it to buckle inward https://t.co/GEJxuExOPB — The ANF Club ⚽️ (@adjorNfriends) October 21, 2026

Da ozljeda nije nimalo bezazlena, objavio je francuski L'Equipe. - PSG strahuje da je Kvaratskhelia potrgao križne ligamente. Danas će biti podvrgnut magnetskoj rezonanci, ali prve liječničke dijagnoze su porazne. Ako se potvrde, za njega je sezona gotova. - ističe L'Equipe.

Foto: Stephane Mahe

Inače, bio bi to ogroman udarac za najbolju europsku momčad. PSG ga je kupio od Napolija u siječnju prošle godine za 80 milijuna eura. Od tada mu se vrijednost povećala na 140 milijuna eura prema Transfermarktu.

