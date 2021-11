Hrvatska je igrala prvu utakmicu na nekom velikom natjecanju, golom Vlaovića na Euru 1996. pobijedili smo Tursku, Motorrola je izbacila prvi mobilni telefon, Nikola Vlašić nije bio ni rođen, a na igralištu Jaruna igrao se derbi "Zagrebačke ceste". Dva kvarta koja dijeli "autoput" i čiji su terenu udaljeni oko tisuću metara, tad su posljednji put igrala službenu utakmicu.





- Rudeš je tih godina ušao u Prvu zagrebačku ligu, kasnije su otišli u viši rang - prisjeća se predsjednik Jaruna Grgur Jolić.

Nakon točno četvrt stoljeća na stadionu u Rudešu opet su se susrela dva susjedna kvarta. I vrijeme kao da im je odlučilo izaći u susret, pa je sunce zasjalo kao te 1996.



Sat i pol prije utakmice Jerko Leko sjedio je sam i ispijao kavu.



- Imamo dva proljeva i dvije prehlade - obavijestio ga je primarijus Božidar Fučkar (78), najstariji liječnik u hrvatskom nogometu, vitalan kao da mu je 28.



- Ma dobro, pa imamo 26 igrača - nasmijao se Leko.



Stigao je i Josip Šimunić, koji je do prošle godine nastupao za veterane Rudeša, momčadi u kojoj su bili Dario Šimić, Ivica Olić, Silvio Marić, Ognjen Vukojević i koja bi se bez problema mogla nositi i u Prvoj HNL. Terasa restorana, u kojem na zidu stoji sastav Rudeša iz 4. studenog 2017., a ispod rezultat Hajduk - Rudeš 2-3, uz stadion puna.





- Dobili smo Hajduk na Poljudu, gdje nećemo Jarun - šale se domaćini.



- Kakvo je ovo vrijeme za utakmicu, niti je za ručak, niti za doručak, rano je i za pivo, možda za rakijicu - uzvraćaju Jarunčani, aludirajući na termin u 13 sati.



Petnaest minuta prije početka navijači Rudeša, njih dvadesetak, od onih vrtićke dobi pa do onih u mirovini ulaze s velikim bubnjem, s druge strane skupina Jarunčana ograničila se na grlo i dlan.



- Ma je li ovo Toma Bašić - čulo se s tribina kad je sjajnim udarcem s dvadesetak metara umalo pogodio rašlje vezni igrač Rudeša.



- Nije, to mu je brat blizanac Jakov.





Da, Jakov Bašić brat je Tome, igrača Lazija. Jakov je želio studirati i igrati nogomet pa je 2015. godine otišao u SAD, izborio se za akademsku i sportsku stipendiju i upisao se na Sveučilište Massachusetts-Lowell. U prvoj je sezoni proglašen najboljim novakom u momčadi.



Toma Bašić je u jednom svjedočenju o svojoj vjeri u ožujku prošle godine otkrio da mu je upravo brat Jakov pomogao da prestane igrati loto i kockati se ubrzo nakon završetka srednje škole i potpisivanja za Hajduk.





- Počeo sam igrati loto, a ubrzo i kockati u kasinu. Jednog dana nazvao me je brat blizanac Jakov kojem sam priznao da idem u kasino. Nije me osuđivao, nego je razgovarao sa mnom s ljubavlju i nakon toga više nisam išao kockati. Prošao bih kraj kasina i ništa me ne bi vuklo unutra. Moj brat mi je ljubavlju pomogao da živim normalnije - pričao je tada Toma.



Derbi? Rudeš je pobijedio 3-0. Crveni karton napadača Jaruna, Bjelokošćanina Bambe, usmjerio je derbi "autoputa".

Neka, bilo je lijepo vidjeti kvartovski derbi nakon četvrt stoljeća.