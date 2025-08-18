Obavijesti

Sport

Komentari 2
ISPITAJTE VAŠE ZNANJE

KVIZ Modrić poput kralja u Milanu. Provjerite svoje znanje o novom klubu ikone 'vatrenih'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
KVIZ Modrić poput kralja u Milanu. Provjerite svoje znanje o novom klubu ikone 'vatrenih'
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Milan je jedan od najtrofejnijih europskih klubova i godinama je usijavao strah i trepet u protivničke momčadi, a za Vas, čitatelje 24sata, smislili smo nekoliko pitanja koja će testirati vaše znanje o talijanskom velikanu

Nakon trinaest slavnih godina u Real MadriduLuka Modrić (39) okrenuo je novu stranicu u svojoj briljantnoj karijeri, a svojim prvim nastupom za Milan već je osvojio srca navijača, ali i tamošnje javnosti koja je oduševljena što je legendarni hrvatski nogometaš karijeru odlučio nastaviti baš u Italiji.

Milan je jedan od najtrofejnijih europskih klubova i godinama je usijavao strah i trepet u protivničke momčadi. U klubu se nadaju kako će im Modrić pomoći vratiti se na stare staze, a za Vas, čitatelje 24sata, smislili smo nekoliko pitanja koja će testirati vaše znanje o talijanskom velikanu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO HNL transferi: Štimac je doveo bivšeg dinamovca, a Varaždin ofenzivca s Barbadosa
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Štimac je doveo bivšeg dinamovca, a Varaždin ofenzivca s Barbadosa

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...
AVANTURA VAN SPORTA

FOTO Ovo su sportašice koje su se skinule za Playboy: Među njima je i jedna Hrvatica...

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025