KVIZ Modrić poput kralja u Milanu. Provjerite svoje znanje o novom klubu ikone 'vatrenih'

Nakon trinaest slavnih godina u Real Madridu, Luka Modrić (39) okrenuo je novu stranicu u svojoj briljantnoj karijeri, a svojim prvim nastupom za Milan već je osvojio srca navijača, ali i tamošnje javnosti koja je oduševljena što je legendarni hrvatski nogometaš karijeru odlučio nastaviti baš u Italiji.

Milan je jedan od najtrofejnijih europskih klubova i godinama je usijavao strah i trepet u protivničke momčadi. U klubu se nadaju kako će im Modrić pomoći vratiti se na stare staze, a za Vas, čitatelje 24sata, smislili smo nekoliko pitanja koja će testirati vaše znanje o talijanskom velikanu.