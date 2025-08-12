Rijeka europsku sezonu nije najbolje otvorila. U dvije kompetitivne utakmice ispali su od Ludogoreca iz Lige prvaka, a sada se nalaze u zaostatku oči uzvratne utakmice protiv Shelbournea
POKAŽITE ZNANJE
KVIZ Navijač ste Rijeke? Samo najveći nogometni znalci znat će odgovor na ovih 10 pitanja
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka danas može osigurati europski nogomet ove sezone. Momčad Radomira Đalovića u Dublinu protiv Shelbournea lovi zaostatak od 2-1 s domaćeg terena. To je bio veliki podbačaj za prvaka Hrvatske, s obzirom da Shelbourne dolazi iz lige koja se tek prošle sezone u potpunosti profesionalizirala, a sam klub trenutno nakon 27 kola zauzima peto mjesto u prvenstvu.
Uoči utakmice pripremili smo vam kviz o aktualnom prvaku Hrvatske s kojim možete skratiti vrijeme do susreta koji počinje u 20.45.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku