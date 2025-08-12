KVIZ Navijač ste Rijeke? Samo najveći nogometni znalci znat će odgovor na ovih 10 pitanja

Rijeka danas može osigurati europski nogomet ove sezone. Momčad Radomira Đalovića u Dublinu protiv Shelbournea lovi zaostatak od 2-1 s domaćeg terena. To je bio veliki podbačaj za prvaka Hrvatske, s obzirom da Shelbourne dolazi iz lige koja se tek prošle sezone u potpunosti profesionalizirala, a sam klub trenutno nakon 27 kola zauzima peto mjesto u prvenstvu.

Uoči utakmice pripremili smo vam kviz o aktualnom prvaku Hrvatske s kojim možete skratiti vrijeme do susreta koji počinje u 20.45.