Kyrgios izbacio prvog tenisača svijeta, Tomljanović među osam

Australski tenisač Nick Kyrgios plasirao se u četvrtfinale US Opena nakon što je pobijedio prvog tenisača svijeta i branitelja naslova Rusa Danila Medvedjeva, dok je Ajla Tomljanović izborila četvrtfinale pobjedom protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove.

Bila je to sjajna večer australskog tenisa na terenima Flushing Meadows. Prvo je Nick Kyrgios na središnjem Arthur Ashe stadionu izborio plasman u četvrtfinale US Opena pobjedom protiv prvog tenisača svijeta i branitelja naslova Rusa Danila Medvedjeva sa 7-6 (11), 3-6, 6-3, 6-2, a potom je Hrvatica s australskom putovnicom na susjednom Louis Armstrong stadionu izborila četvrtfinale porazivši Ruskinju Ljudmilu Samsonovu sa 7-6 (8), 6-1.

Kyrgios je do svog najvećeg uspjeha na US Openu i četvrte pobjede u pet međusobnih susreta protiv Rusa stigao nakon dva sata i 53 minute igre.

- Nisam dobio meč na Asheu prije ovog tjedna, sada sam dobio dva protiv dva kvalitetna protivnika. Osjećam da sam uspio pokazati. Ovdje je puno slavnih, puno važnih ljudi koji gledaju. Želio sam izaći na teren i pokazati im da mogu spustiti glavu i igrati te pobjeđivati ​​u ovim velikim mečevima - kazao je 27-godišnji Australac.

- Mislim da je to također važno za svijet tenisa. Ljudi su stvarno počeli sumnjati u moju sposobnost izvlačenja ovakvih mečeva na velikim turnirima. Iskreno, stvarno sam ponosan na sebe jer nije bilo lako nositi se sa svim kritikama - dodao je.

Kyrgios je istaknuo kako je prvi set, u kojem je spasio tri set lopte, bio ključan.

- Mislim da je prvi set bio najvažniji. Osjećam da bi, da je dobio taj prvi set, za mene bio prilično nemoguć zadatak vratiti se i pobijediti - istaknuo je Kyrgios koji do sada u New Yorku nikada nije prošao dalje od trećeg kola.

Osim što neće obraniti naslov pobjednika na US Openu, što nije uspjelo niti jednom igraču nakon 2008. i Rogera Federera, Medvedev će ispustiti i prvu poziciju na ATP ljestvici.

- Nick je danas bio na razini Novaka i Rafe - rekao je 26-godišnji Rus.

- Ako će ovako igrati do kraja turnira, ima sve šanse da ga osvoji - dodao je Medvedjev.

Australca u četvrtfinalu čeka još jedan Rus, Karen Hačanov koji je pobijedio Španjolca Pabla Carrena sa 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3. Do sada su igrali dva puta, a obojica imaju po jednu pobjedu.

Australsku noć za pamćenje u New Yorku upotpunila je i 29-godišnja Zagrepčanka Ajla Tomljanović izborivši svoje prvo četvrtfinale na US Openu, te treće u karijeri nakon što je do četvrtfinala dva puta stigla u Wimbledonu.

Nakon velike pobjede protiv Serene Williams, Ajla se među osam najboljih probila pobjedom protiv Ruskinje Ljudmile Samsonove sa 7-6 (8), 6-1.

- Da, stvarno je dobar osjećaj ostvariti pobjedu nakon trijumfa koji je privukao puno pažnje. Danas se cijeli dan nisam baš osjećala kao ja. Ne znam, samo sam se osjećala malo iscrpljeno. Međutim, sabrala sam se nakon sporog starta i zaigrala kvalitetan tenis - kazala je Tomljanović.

Ruskinja je do ovog meča nanizala 13 pobjeda, nakon što je slavila u Clevelandu i Washingtonu, uoči Grand Slama, a protiv Ajle je povela 5-2 u prvom setu. Međutim, Tomljanović se uspjela vratiti spasivši čak sedam set lopti, te potom osvojiti set u tiebreaku.

- Mislim da je moja volja da idem dalje na ovom turniru bila velika i nisam htjela stati nakon onoga što se dogodilo u petak navečer. Mislim da zaslužujem više. Definitivno sam željela ići još više - dodala je.

Tomljanović u četvrtfinalu očekuje peta nositeljica Tunižanka Ons Jabeur, koja je pobijedila 18. nositeljicu Ruskinju Veroniku Kudermetovu sa 7-6 (1), 6-4.

- Za javnost: Igrat ću protiv Ajle, koja je pobijedila Serenu. Samo da znate - rekla je Jabeur nakon uspjeha u osmini finala, nadajući se da će dobiti naklonost publike za sljedeći meč.

Do sada su igrale dva puta, a oba puta je slavila 28-godišnja Tunižanka. Ove godine u Rimu, te prije 10 godina u Casablanci.

