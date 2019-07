Kyrgios napao suca zbog Rafe: Ti si nitko i ništa, pogledaj se!

Da je puno ozbiljniji, pa on bi bez problema bio na vrhu, komentari su koje često čujemo u vezi australskog tenisača Nicka Kyrgiosa. Nekima je zabavan i fora, a nekima je sramota za tenis. Kako god bilo, bez njega bi nam sigurno bilo jako dosadno.

No to da se mora malo upristojiti, to je sigurno. Njegovo ponašanje nekada se zna pretvoriti u festival vulgarizma i ne biranja oružja kako naštetit protivniku i sucu, a ponekad se zna samo pokupiti i napustiti teren. I ovaj put smo mogli vidjeti dosta toga, ali treba priznati da je Australac je odigrao fantastičan meč i pružio sjajan otpor Nadalu.

Kyrgios je u drugom kolu igrao protiv Rafaela Nadala koji mu baš i nije pretjerano drag. Španjolac je poznat po dugačkim pripremama uoči servisa, a to je toliko iživciralo Kyrgiosa da je u jednom trenutku samo stao i zapljeskao Nadalu. A tek je onda uslijedio pravi šou. Sjeo je Australac na klupu i pitao suca Damiena Dumusoisa zašto Nadalu tolerira toliko otezanje između poena.

Foto: HANNAH MCKAY

- Treba ti 20 godina da opomeneš Nadala - rekao je Kyrgios sucu, a ovaj mu uzvratio.

- Opomenuti ću ga kada ja to budem htio - odgovorio je.

- Zašto ga ne opomeneš, zašto, tako si moćan tamo gore? Ma vidi se samo. Ti si nitko i ništa - počeo je malo i provocirati Kyrgios, što je ipak zasmetalo sucu.

- Prestani - odgovorio mu je, no Kyrgios ni tu nije stao.

- Tako si moćan, kako je sjediti gore. Je li dobar osjećaj imati toliku moć. Ma vidi se samo - ustao se Kyrgios, cinično se nasmijao i nastavio s igrom.

Foto: Marc Aspland/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Nije ni to bilo sve. On i Nadal razmjenjivali su udarce, a onda je Kyrgios poludio i iz sve snage udario lopticu forhendom, a ona je pogodila Nadala u tijelo. Španjolac je prostrijelio pogledom mlađeg suparnika i dao mu do znanja što misli o tome.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

Australac je odigrao sjajno, radio velike probleme Nadalu, no nonšalantnost mu nije dozvolila da dođe do iznenađenja. Uspio je uzeti set, a u 'tie breaku' četvrtog seta se ipak malo previše zabavljao te je Nadal na kraju odnio pobjedu sa 6-3, 3-6, 7-6. 7-6. Ipak treba priznati kako je Kyrgios odigrao zaista sjajan meč i zamalo odveo Rafu u probleme. Svima je i nakon ovog meča bilo jasno da kad je ozbiljan, nestašni Australac može napakostiti bilo kome.

- To je igrač nevjerojatnog talenta koji bi mogao osvajati Grand Slamove i boriti se za prvo mjesto na svijetu, ali iz nekog razloga je tu gdje je sada. Nedostaje mu poštovanje prema publici, prema rivalima i prema sebi - pričao je Nadal prošle godine o Kyrgiosu.

Foto: Marc Aspland/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Koliko je su pripreme Kyrgiosa za ovaj meč bio ozbiljne, dokazuje i činjenica da je noć prije njihovog dvoboja proveo u izlasku. Australac je pošteno zaružio u svom omiljenom wimbledonskom pubu 'Pas i lisica'. Teklo je pivo, grlilo se žene na sve strane.

Lucia Hoff piše za Inside Tennis i New York Times, ona se isto otišla malo opustiti u 'Psa i lisicu' pa na svom TW profilu objavila tko ju ljubi u 01:45 iza ponoći:

Foto: twitter/luciahoff

Kyrgios je nakon pobjede u prvom kolu (3-2 protiv sunarodnjaka Jordana Thompsona) pričao o nimalo srdačnom odnosu između njega i Nadala:

- Ne znam baš da l' bi Rafa i ja mogli zajedno na koju turu u 'Psa i lisicu'. S nekim si ljudima dobar, s nekima nisi. Tako to ide u životu. Nadal i ja si: uopće nismo dobri - pričao je Kyrgios pa nastavio...

- Čim sam vidio raspored za ovogodišnji Wimbledon bio sam presretan jer u mom dijelu ždrijeba. Kao klinac svaki tenisač sanja da igra protiv najboljih na svijetu. I to na najboljem teniskom terenu na svijetu. Znam da sam totalni outsider, ali znam i da ga mogu dobiti - rekao je Australac.

Svađa između njih dvojice je počela u veljači kad je Kyrgios u Acapulcu pobijedio Nadala i osvojio turnir. Kyrgiosovo serviranje 'ispod ruke' Nadal je poslije komentirao kao manjak poštovanja prema publici, protivniku i sebi samome'.

Foto: Peter Nicholls

Nadalov ujak Kyrgiosa je nazvao neobrazovanim i rekao da mu nedostaje civiliziranosti, a Kyrgios je odgovorio:

- Nadalov ujak Toni je: idiot. I nema pojma o čemu priča.

Kyrgios je najavljivao da će se žestoko spremiti i truditi kao nikad u karijeri da Nadala iz Wimbledona izbaci već u 2. kolu. No drugi na svijetu i jedan od najboljih u povijesti bio je jednostavno prevelik zalogaj za zaigranog Australca.