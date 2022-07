Kyrgios: Novak je tako smiren, to je njegova najveća snaga

Australski tenisač Nick Kyrgios izgubio je u finalu Wimbledona od srpskog tenisača Novaka Đokovića koji ga je svladao nakon tri sata igre rezultatom 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3).

- Razočaran sam, osjećao sam kao da sam mogao do trofeja. Odigrao sam pakleni prvi set. No on je bio pribran. Čudno, kao da nije napravio ništa nevjerojatno. U bitnim trenucima nije zadrhtao. To je njegova najveća snaga. Kapa dolje za njega - rekao je Kyrgios kojemu je ovo bilo prvo finale nekog Grand Slama.

Australac je Đokovića pobijedio u prva dva međusobna meča, ali ovoga puta Novak je smireno priveo meč kraju i obranio naslov od prošle sezone.

- Mogao sam bolje odigrati tie-break četvrtog seta i odvesti meč u peti, tada je sve moguće. Pred kraj sam se fizički bolje osjećao. Ali on je tako smiren, ne možete ga uzdrmati. Nevjerojatno je servirao, iako sam se trudio biti agresivan na njegovom drugom servisu - rekao je Australac.

U ludom finalu nervozni Kyrgios raspravljao je tijekom meča sa sucem zbog žene u publici za koju je rekao da je popila "700 pića".

- Nisam zbog nje izgubio gem. Igrao sam na Wimbledonu protiv vjerojatno najvećeg svih vremena. Pričala mi je između prvog i drugog servisa. Mislim, bilo je noći kada sam ja izlazio, a znam da ih je ona imala baš puno. Rekao sam sucu da mi se obraća i da je pijana. Trebali su joj dati vode i odvesti je van - smatra Kyrgios nakon čega se osvrnuo na njihov odnos:

- Novak i ja smo zapravo često trenirali zajedno, u Rimu i Torinu. Onda smo se malo posvađali, no kao tenisača sam ga uvijek poštovao. Bio je iznenađen kada sam se zauzeo za njega. Išao sam protiv svoje nacije i govorio o tome.

Za srpskog tenisača ovo je 88. osvojeni turnir u karijeri, dok je Australac ostao na šest osvojenih turnira. Posljednji je osvojio 2019. u Washingtonu.

